Clara, la domanda sul fidanzato che la spiazza e lo sguardo di Fedez che accende il gossip

Il gossip attorno a Fedez e Clara Soccini continua a far discutere, alimentato da una recente diretta streaming che ha fatto il giro dei social. Durante una live con "Il Rosso" e "Ash", alla cantante è stato chiesto se fosse fidanzata. Clara, visibilmente imbarazzata, ha esitato nella risposta, cercando lo sguardo di Fedez, che ha prontamente scherzato: "Ma fatti i ca**i tuoi!". Questo scambio ha acceso le speculazioni su una possibile relazione tra i due artisti. La collaborazione musicale tra Fedez e Clara ha preso forma nel singolo "Scelte stupide", pubblicato il 2 maggio 2025. Il brano, scritto insieme ad Alessandro La Cava e Federica Abbate, è stato presentato anche durante il serale di "Amici di Maria De Filippi".

La loro intesa artistica è stata evidente anche sul palco del Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano, dove si sono esibiti insieme, alimentando ulteriormente le voci su un possibile legame sentimentale. Nonostante le speculazioni, né Fedez né Clara hanno confermato ufficialmente una relazione. Anzi, secondo alcune fonti, Clara sarebbe felicemente fidanzata con Jacopo Neri, con cui ha recentemente trascorso una vacanza a Tokyo. Tuttavia, il comportamento riservato di Clara e la complicità mostrata con Fedez continuano a tenere alta l'attenzione dei fan.

Nel frattempo, Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, ha rilasciato dichiarazioni che molti hanno interpretato come frecciatine rivolte al rapper. In un'intervista a Cosmopolitan Turchia, ha affermato: "Come donna, per la prima volta da tanto tempo mi sento così equilibrata. Voglio preservare questa sensazione". Parole che sembrano sottolineare una ritrovata serenità dopo la fine del matrimonio con Fedez. Che dire del duo Fedez-Clara? Per ora, tra sguardi complici e dichiarazioni enigmatiche, permane un'aura di mistero.