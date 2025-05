Ascolti tv, Pretty Woman convince sempre. Chi l'ha visto vola, Amadeus non decolla

Marco Zonetti 29 maggio 2025 a

a

a

Gli ascolti del mercoledì sera televisivo vedono, su Rai1 in prime time, trionfare ancora una volta il film Pretty Woman con Richard Gere e Julia Roberts. All'ennesimo passaggio televisivo la commedia sentimentale totalizza 2.622.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale5, cala vertiginosamente l’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili, fermandosi a una media di 1.788.000 spettatori con uno share del 13.3%. Sempre bene Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli che, con ampio approfondimento sul delitto di Martina Carbonaro e sugli sviluppi del caso Garlasco, ottiene - dopo la presentazione (1.223.000 – 6.1%) - una media di 1.730.000 spettatori (10.7%).

L'odio social non risparmia neanche i bimbi attori; commenti a valanga su Harry Potter

Su Rai2 il telefilm Delitti in Paradiso sigla 906.000 spettatori pari al 4.8% e, a seguire, lo spin-off Oltre il Paradiso intrattiene 727.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 il film Run All Night – Una notte per sopravvivere con Liam Neeson tiene con il fiato sospeso 1.024.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 Fuori dal Coro con Mario Giordano raduna 802.000 spettatori (5.8%). Su La7 Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo informa 859.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 la finale di Conference League, che ha visto il Betis sconfitto dal Chelsea per 4 a 1, entusiasma 1.325.000 appassionati con il 7%. Sul Nove Like a Star condotto da Amadeus si ferma a 417.000 spettatori pari al 2.4% (La Sfida 323.000 - 3.0%, Ultima Chance 233.000 e- 3.1%).

Primato della serata a Le Iene. Bene Belve, come va la serie “Doc” formato Usa

In access prime time, Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista 5.423.000 spettatori (27.6%), mentre su Canale5 Striscia la Notizia condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker ne diverte 2.423.000 pari al 12.5%. Un Posto al Sole totalizza 1.495.000 affezionati (7.6%). Per l'approfondimento, su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa raduna 4.229.000 spettatori pari al 24.0%; su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ne totalizza 518.000 con il 2.6%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano segna 886.000 individui all'ascolto (4.9%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raggiunge 918.000 teste e il 5.1% nella prima parte e 789.000 pari al 4% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber si aggiudica 1.512.000 spettatori pari al 7.9%.