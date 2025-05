Harry Potter, odio social contro i bimbi attori protagonisti della serie tv

28 maggio 2025 a

Hbo ha disabilitato i commenti sui social dopo aver dato l'annuncio degli attori protagonisti della serie reboot 'Harry Potter’. Il fatto che Dominic McLaughlin interpreterà Harry Potter, Arabella Stanton sarà Hermione Granger e Alastair Stout sarà Ron Weasley, ha suscito delle reazioni contrastanti che hanno costretto Hbo a disattivare la sezione commenti su Instagram per fermare l'ondata di negatività. Una decisione presa per proteggere i bambini protagonisti dall'odio social. Molti fan, infatti, hanno criticato la scelta di attori senza esperienza. Altri, invece, hanno espresso la loro disapprovazione paragonando i nuovi membri del cast con quelli storici, ormai adulti, Daniel Radcliffe (Potter), Emma Watson (Granger) e Rupert Grint (Weasley).

C'è anche chi ha difeso i nuovi protagonisti, sottolineando come abbiano ottenuti i ruoli in un'epoca in cui i 'leoni da tastiera' criticano tutto e tutti. I tre interpreti si aggiungono al cast annunciato nelle scorse settimane: John Lithgow sarà Albus Silente, Janet McTeer sarà Minerva McGranitt, Paapa Essiedu sarà Severus Piton, Nick Frost sarà Rubeus Hagrid, Luke Thallon sarà Quirinius Raptor e Paul Whitehouse sarà Argus Gazza. La serie 'Harry Potter' è un adattamento fedele della saga di libri amata in tutto il mondo dell'autrice J.K. Rowling, qui in veste di produttore esecutivo.