Ascolti tv, Gerri supera Il Volo. Giletti, Porro, Formigli: chi vince il duello

Gli ascolti del lunedì sera televisivo vedono in prime time su Rai1 il finale della serie Gerri con Giulio Beranek e Valentina Romani conquistare il 17.4% di share pari a una media di 2.954.000 spettatori, in calo rispetto a sette giorni fa ma vincitore della serata. Su Canale5 la seconda puntata de Il Volo - Tutti per uno - Viaggio nel tempo - con la partecipazione di Lorella Cuccarini - ha invece siglato una media di 2.170.000 individui all'ascolto pari a uno share del 16.6%, in netto calo rispetto alla prima puntata.

Quanto al triello dell'approfondimento: su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha prevalso con il 7.3% pari a un netto di 1.156.000 individui all'ascolto (presentazione: 3.3% - 656.000), in crescita; su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica ha invece segnato il 5.8% con una media di 817.000 individui all'ascolto: su La7 il quarto appuntamento stagionale con 100 minuti condotto da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini - con ospite la segretaria del Pd Elly Schlein - ha ottenuto una media del 4.2% pari a 726.000 teste.

Quanto agli altri programmi, su Rai2 il quarto appuntamento con il programma Audiscion condotto da Elisabetta Gregoraci con Gigi e Ross si è fermato a una media di 585.000 telespettatori con uno share del 3.5% (presentazione: 2.6% - 514.000). Su Italia1 la serie F.B.I. - Most Wanted con Dylan McDermott ha siglato complessivamente nei suoi tre episodi un netto di 726.000 telespettatori con uno share del 4.4%. Su Tv8 la Gialappa's con il GialappaShow - Edizione straordinaria condotto dal Mago Forest ha divertito un netto di 681.000 individui all'ascolto pari a uno share del 4.1%; sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha intrattenuto 482.000 teste pari a uno share del 2.6%.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino conquista una media di 5.483.000 spettatori pari al 27.3%. Su Canale5 Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Gerry Scotti raccoglie 2.478.000 spettatori pari al 12.4% (Striscia tra poco: 2.181.000 - 11.7%). Su Rai3, Un posto al sole ha coinvolto 1.439.000 irriducibili pari al 7.2% di share.

Quanto all'approfondimento, su Rai1 Cinque minuti con Bruno Vespa segna 4.229.000 spettatori (23.1%); su Rai2 Tg2 Post, con Monica Giandotti al timone sigla 552.000 spettatori con il 2.7%; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano è seguito da 891.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ottiene 986.000 spettatori pari al 5.3% nella prima parte e 892.000 spettatori pari al 4.4% nella seconda. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber si aggiudica una media di 1.702.000 spettatori (8.5%).