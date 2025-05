Ascolti tv, Conti contro Bocelli: chi ha vinto. Vola De Martino

Marco Zonetti 25 maggio 2025 a





Gli ascolti del sabato sera televisivo hanno visto, in prima serata su Rai1, la serata benefica Con il Cuore, nel nome di Francesco, condotta da Carlo Conti in diretta dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, conquistare il 18.0% di share pari a una media di 2.429.000 spettatori. Su Canale5, la replica di Andrea Bocelli 30: The celebration, condotto da Michelle Hunziker dal Teatro del Silenzio di Lajatico, ha raggiunto invece l'11.5% pari a una media di 1.556.000 individui all’ascolto. Su Rai2, F.B.I. con Zeeko Zaki, Missy Peregrym e Jeremy Sisto, ha totalizzato il 6.7% e 1.096.000 spettatori. A seguire, lo spin-off F.B.I. International interpretato da Jesse Lee Soffer, Carter Redwood e Christina Wolfe, ha catalizzato l'attenzione di 983.000 individui pari al 6.6%.

Su Rai3, Sapiens - Un solo pianeta con Mario Tozzi ha ottenuto una media di 645.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Rete4, il film Pelé con Kevin de Paula e Leonardo Lima Carvalho segna il 5.3% di share pari a una media di 757.000 spettatori. Su Italia1, un altro film, Transformers - Il risveglio, con Anthony Ramos e Dominique Fishback ha registrato il 6.0% pari a una media di 855.000 spettatori.

Su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha radunato 947.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Tv8, Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti ha intrattenuto 421.000 appassionati pari al 2.6% nel primo episodio e 427.000 pari al 3.1% nel secondo. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi e Andrea Scanzi, e la partecipazione di Marco Travaglio, ha conquistato il 2.9% pari a una media di 401.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari tuoi ha divertito 5.204.000 spettatori pari uno share medio del 31.9%, e su Canale5 il tg satirico Striscia la notizia con Gerry Scotti e Michelle Hunziker ha intrattenuto 2.117.000 affezionati pari al 12.9% di share.

Quanto all’approfondimento: su Rai2 Tg2 Post con Luciano Ghelfi ottiene il 3.6% pari a 602.000 spettatori; su Rai3 Peter Gomez, Manuela Moreno e Paolo Rossi con Un Alieno in Patria conquistano il 3.4% pari a una media di 544.000 individui all'ascolto (Gli alieni siamo noi: 2.6% - 429.000); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 5.3% pari a una media di 842.000 nella prima parte e il 4.4% pari a 733.000 nella seconda.