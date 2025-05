Monica Setta torna con due prime serate: dove la vedremo

Francesco Fredella 26 maggio 2025 a

Monica Setta vince e convince. Tanto che il suo format, ormai solido e rodato, arriva in prima serata. La giornalista e conduttrice regala al pubblico due prime serate di "Donne al bivio show": il 24 e il 1 luglio. Per lei arriva anche la riconferma ad "Uno Mattina in famiglia", il contenitore della Rai - scritto dal grande Michele Guardì. Ospiti di prima serata Al Bano Carrisi, Dalila Di Lazzaro, Costantino Vitagliano, Francesco Monte, Paola Caruso. "Sono felicissima di tornare in prima serata con storie di donne e mi rende raggiante la conferma di Guardì. Michele è un gentiluomo d'altri tempi, ha una sola parola ed è la storia della tv. Mi avevano offerto altre cose anche nel sabato di Rai 1 ma io non mi so vedere lontana da Uno Mattina in famiglia dove spero di restare per i prossimi 10 anni", dice Monica Setta.

Monica Setta torna in prima serata e apre le porte anche agli uomini. E sull'imitazione della Gialappa's...

Una lunga esperienza televisiva, e sulla carta stampata: dall'economia all'attualità. Monica Setta, pugliese doc, ma romana d'adozione, sarà alla guida anche per la prossima stagione di "Uno mattina in famiglia" con Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. La Rai punta sulla qualità, sempre: squadra che vince non si cambia. Ma per Monica, che in questo ultimo anno ha agguantato il successo di Storie di donne al bivio, ora arrivano altre due prime serate.