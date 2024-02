Beppe Convertini con Monica Setta e Ingrid Muccitelli conquistano il weekend di Rai1

12 febbraio 2024 a

Record di ascolti per Beppe Convertini che sabato ha fatto il 30,3% insieme a Ingrid Muccitelli e a Monica Setta con Uno Mattina in Famiglia e domenica il 38,8%. Il programma, che ha alla regia Marco Aprea e come capo progetto Giovanni Taglialavoro, vede tra i protagonisti anche il bravissimo Gianni Ippoliti con la sua esilarante rassegna stampa dei giornali di gossip, un appuntamento che tutti aspettano per iniziare il weekend con un sorriso.

Uno Mattina in Famiglia è stato visto da 1.787.000 spettatori nella prima parte e da 1.823.000 spettatori nella seconda parte sabato, domenica, invece, 2 milioni e 933.000 spettatori con il 38.8% di share, dati da prima serata, un record assoluto incredibile.