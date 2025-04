Rai2, Monica Setta torna in prima serata e apre le porte anche agli uomini. E sull'imitazione della Gialappa's...

Marco Zonetti 15 aprile 2025 a

La giornalista e conduttrice Rai Monica Setta non si ferma neanche d'estate. Il suo Storie di donne al bivio, importante successo del palinsesto di Rai2 sia in seconda serata sia il sabato pomeriggio con record di share nell'intrattenimento Day Time, andrà infatti in onda anche a giugno e luglio, promosso in prime time sulla Seconda Rete Rai. La notizia è che la formula del programma aprirà per l'occasione anche agli uomini, con ospiti maschili illustri e di spicco. Gli invitati sono ancora top secret, ma da alcune indiscrezioni trapela che fra i primi a confessarsi nel salotto di Monica ci saranno due personaggi di primo piano quali Albano e il conterraneo Lino Banfi, in una serata tutta all'insegna dell'orgoglio pugliese.

Monica Setta ha anche parlato all'Ansa della sua imitazione perpetrata da Giulia Vecchio nel programma GialappaShow della Gialappa's Band. «Ormai lo sport nazionale è fare la mia imitazione» ha rivelato la giornalista, «e mi fa anche piacere perché è un omaggio al successo di Storie di donne al bivio. Non ho mai pensato di bloccare la Gialappa's, anche se le centinaia di messaggi che mi arrivano parlano di body shaming. La satira fa il suo mestiere, dà fastidio e mi sta bene. I miei legali, però, hanno scritto a Tv8 per evitare la deriva social e tutelare il marchio Rai di Storie di donne al bivio. Non mi sono offesa» confessa sinceramente la conduttrice, una delle poche mai passata per lo studio di un chirurgo estetico, «ho 60 anni e se avessi voluto mi sarei potuta rifare come tante colleghe, ma sono contraria alla plastica e alle rappresentazioni difformi dalla realtà oggettiva».