Ascolti tv, Rai1 piglia tutto con Eurovision, vittoria di Paolini e Ciao Maschio

Marco Zonetti 18 maggio 2025

Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono, in prima serata su Rai1, la finale dell'Eurovision Song Contest 2025 - condotta da Gabriele Corsi e Big Mama, con la partecipazione di Michelle Hunziker, e vinta dall'austriaco JJ con il brano Wasted Love - conquistare il 33.9% di share pari a una media di 4.756.000 spettatori, sbancando l'Auditel. Al secondo posto della classifica dell'ESC 2025 si è piazzata Israele con la cantante Yuval Raphael e il suo brano New Day Will Rise, al terzo posto l'Estonia con Tommy Cash e la sua (italianissima) Espresso macchiato. Il nostro Lucio Corsi con Volevo essere un duro ha conquistato invece il quarto posto assoluto, mentre Gabry Ponte che gareggiava per San Marino con il brano Tutta l'Italia si è dovuto accontentare dell'ultima posizione.

Tornando agli ascolti dei programmi della serata, su Canale5, il film Corro da te con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Vanessa Scalera e Michele Placido, ha conquistato invece il 10.6% pari a una media di 1.639.000 individui all’ascolto. Su Rai2, F.B.I. con Zeeko Zaki, Missy Peregrym e Jeremy Sisto, ha totalizzato il 4.4% e 792.000 spettatori. A seguire, lo spin-off F.B.I. International interpretato da Jesse Lee Soffer, Carter Redwood e Christina Wolfe, ha catalizzato l'attenzione di 666.000 individui pari al 4.0%. Su Rai3, Sapiens - Un solo pianeta con Mario Tozzi ha ottenuto una media di 452.000 spettatori pari al 2.9% di share (presentazione: 409.000 - 2.3%).

Su Rete4, il film Le ali della libertà con Tim Robbins e Morgan Freeman segna il 4.7% di share pari a una media di 690.000 spettatori. Su Italia1, un altro film, Animali fantastici - I segreti di Silente con Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Dan Fogler e Alison Sudol, tratto dall'universo letterario di J.K. Rowling, ha registrato il 6.1% pari a una media di 944.000 spettatori. Su La7, In altre parole con Massimo Gramellini - con ospite, fra gli altri, Pier Luigi Bersani - ha radunato 893.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Tv8, Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti ha intrattenuto 299.000 appassionati pari al 2.2%. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi e Andrea Scanzi, e la partecipazione di Marco Travaglio, ha conquistato il 2.7% pari a una media di 423.000 spettatori.

In access prime time, su Canale5, il tg satirico Striscia la notizia con Gerry Scotti e Francesca Manzini ha intrattenuto 2.486.000 affezionati pari al 14.5% di share (Striscia tra poco: 2.030.000 - 12.8%).Quanto all’approfondimento: su Rai2 Tg2 Post con Luciano Ghelfi ottiene il 2.9% pari a 495.000 spettatori; su Rai3 Peter Gomez, Manuela Moreno e Paolo Rossi con Un Alieno in Patria - ospiti, fra gli altri, Sigfrido Ranucci e Rula Jebreal - conquistano il 4.5% pari a una media di 717.000 individui all'ascolto (Gli alieni siamo noi: 3.3% - 579.000); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 4.8% pari a una media di 768.000 nella prima parte e il 4.8% pari a 824.000 nella seconda.

Da segnalare, nel tardo pomeriggio su Rai1, la storica vittoria di Jasmine Paolini contro l'americana Coco Gauff nella finale femminile degli Internazionali d'Italia di Tennis, che ha siglato una media di 2.754.000 appassionati pari al 24.1% di share; e in seconda serata su Rai1, l'ottimo risultato di Nunzia De Girolamo con Ciao Maschio, che ha raggiunto il 18.6% con 743.000 affezionati.