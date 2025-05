Ascolti tv, "Habemus Papam" da record per il Tg1. Chi domina in prima serata

09 maggio 2025 a

Il giovedì sera televisivo ha visto in prime time su Rai1 lo Speciale Porta a Porta di Bruno Vespa, dedicato all'elezione di Papa Leone XIV, conquistare su Rai1 una media di 3.252.000 spettatori pari al 16.9% di share, dominando il prime time. Su Canale5 lo Speciale Tg5 - L'abbraccio del Papa Leone XIV, condotto da Cesara Buonamici e sempre dedicato all'avvento del nuovo Pontefice, ha siglato 1.412.000 spettatori con uno share del 7.9%.

Su Rai2 il film Vicino all'orizzonte con Luna Wedler, Lise Befort e Victoria Mayer ha siglato una media di 1.065.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Rai3, il film Momenti di gloria con Ben Cross e Ian Charleson ha richiamato una media di 418.000 spettatori pari al 2.4%. Su Italia1 il film Mission: Impossibile - Fallout, con Tom Cruise, ha intrattenuto 1.086.000 individui all'ascolto con il 7.6%. Su Tv8 la semifinale di Conference League con il pareggio per 2 a 2 tra Fiorentina e Betis ha divertito 1.989.000 spettatori con l'11.1%. Sul Nove Comedy Match con Katia Follesa ha infine intrattenuto 721.000 spettatori (4.0%).

Il consueto duello del giovedì sull'attualità e la politica ha visto, su Rete4, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio attirare 992.000 spettatori (7.1%), battendo Piazza Pulita di Corrado Formigli, che su La7 ha raggiunto 987.000 spettatori e il 7.0% di share.

In access prime time, su Canale5 - all'interno di Speciale Tg5 - Striscia la Notizia condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti ha attirato 2.646.000 teste pari al 12.5% e su Rai3, Un posto al sole ha radunato 1.762.000 affezionati con l'8.2%. Per l'approfondimento, Monica Giandotti con Tg2 Post su Rai2 ha totalizzato 654.000 spettatori pari al 3.1%; Paolo Del Debbio con 4 di Sera su Rete4 ha segnato 1.068.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e una media di 1.006.000 spettatori pari al 4.7% nella seconda; Lilli Gruber su La7 con Otto e Mezzo ha conquistato 1.956.000 spettatori (9.1%).

Grande riscontro di pubblico per il Tg1 di Gian Marco Chiocci con un «Habemus Papam» da record. Con una media di 8.000.000 di spettatori, l'edizione straordinaria pomeridiana del Tg1 ottiene il 42.8% di share, con punte del 45% e di 9.400.000 spettatori al momento dell'affaccio di Papa Leone XIV al balcone di San Pietro. Per oltre due ore di edizione straordinaria, quasi un italiano su due si è sintonizzato sul Tg1. Altissimi numeri anche per il Tg1 delle 20.00, che ha raggiunto il 36.04% di share, superando finanche la cifra di 7.800.000 spettatori.