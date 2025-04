Totti-Blasi, Iovino inguaia Ilary: fu una vera relazione, storia iniziata nel 2020

Christian Campigli 02 aprile 2025 a

Colpo di scena nel divorzio del secolo. Cristiano Iovino ha, di fatto, completamente smentito la versione fornita da Ilary Blasi sulla loro amicizia. Il personal trainer, ribattezzato dai settimanali rosa come «l’uomo del caffè a Milano», è stato certamente uno dei principali motivi della rottura tra la showgirl e l’ormai ex marito, Francesco Totti. Dopo settimane di assoluto silenzio, l’allenatore dei vip ha rilasciato una lunga intervista. Una chiacchierata durante la quale ha esposto, senza peli sulla lingua, la sua verità. È necessario ricordare come la showgirl, nel suo documentario «Unica», avesse sì parlato di Iovino, ma senza mai citare espressamente il suo nome. La conduttrice capitolina ha sempre parlato di un innocente caffè preso a Milano. Un incontro interpretato malissimo da Mister 250 gol, convinto che tra i due vi fosse del tenero. «Io e Ilary avevamo frequentazioni intime, ci vedevamo anche a casa mia - ha raccontato Iovino -. Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020 - prosegue nell’intervista - e ci siamo visti a una mostra di Banksy al centro a Roma. Avevamo paura di farci vedere insieme? Sì, certo».

Tapiro a Cristiano Iovino, cosa risponde il personal trainer

L’esperto di dieta e fitness rivela anche altri dettagli. «Ci vedevamo principalmente a casa mia, anche se è capitato di vederci nel negozio di Alessia Soldani ai Parioli». Ha avuto maggiore riserbo invece sull’ormai mitologico caffè meneghino: «Preferisco non rispondere. Se poi verrò chiamato in tribunale, riferirò in quella sede». Ieri pomeriggio Iovino è stato sentito nel processo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Chiamato come testimone dagli avvocati dell’ex capitano della Roma, il personal trainer ha confermato le sue parole. Ovvero che tra i due vi fosse una relazione e che, la versione fornita in «Unica» dalla soubrette non corrisponda alla verità. Venti minuti di deposizione, sotto giuramento, nel corso dei quali Iovino ha spietato la natura della conoscenza con Ilary Blasi: una relazione affettiva vera e propria, fatta di incontri, fisicità e confidenze.

"Testimoni minacciati": Fedez e il pestaggio di Iovino, le ultime rivelazioni

I legali dell’ex capitano della Roma, gli avvocati Antonio Conte e Laura Matteucci, hanno molto insistito perché Iovino venisse sentito dal giudice che si sta occupando della causa di separazione. Secondo i legali del Pupone, quella testimonianza potrà essere determinante per scoprire chi, all’interno della celebre coppia, ha tradito l’altro per primo. Starà ora al giudice decidere se rivedere l’assegno familiare fissato in precedenza a 12.500 euro al mese per il mantenimento dei figli o se lasciare tutto così.