Ascolti tv, gli Amici di De Filippi dominano. Tg1 da record per i funerali del Papa

Gli ascolti del sabato televisivo hanno visto, in prima serata su Rai1, lo Speciale Porta a Porta di Bruno Vespa - dedicato ai funerali di Papa Francesco e ai retroscena del prossimo Conclave - segnare il 14.0% di share pari a una media di 2.321.000 spettatori. Su Canale5, il sesto serale di Amici di Maria De Filippi edizione 2024-2025 con i giovanissimi talenti valutati dai giurati Amadeus, Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio, con ospite Achille Lauro, ha conquistato invece il 26.3% pari a una media di 3.926.000 individui all’ascolto, stravincendo nuovamente la serata (Amici Buonanotte: 26.3% - 2.221.000). Su Rai2, F.B.I. con Zeeko Zaki, Missy Peregrym e Jeremy Sisto, ha totalizzato il 5.1% e 896.000 spettatori. A seguire, lo spin-off F.B.I. International interpretato da Jesse Lee Soffer, Carter Redwood e Christina Wolfe, ha catalizzato l'attenzione di 714.000 individui pari al 4.9%. Su Rai3, il docu-film Liliana diretto da Ruggero Gabbai e dedicato a Liliana Segre, ha informato una media di 785.000 spettatori pari al 4.7% di share.

Che Dio ci aiuti stravince. Del Debbio ok tra i talk in prima serata, colpo di Vespa

Su Rete4, il film Inside Man, diretto da Spike Lee e interpretato da Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster, ha calamitato una media di 583.000 teste pari al 3.8%. Su Italia1, il film King - Un cucciolo da salvare con Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Thibault de Montalembert ha registrato il 5.6% pari a una media di 939.000 spettatori. Su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha radunato 1.148.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Tv8, 4 Ristoranti con Alessandro Borghese ha intrattenuto 419.000 appassionati pari al 2.6%. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha conquistato il 2.5% pari a una media di 396.000 spettatori.

Tradimento batte Fuochi d'artificio, volano le storie di Quarto Grado

In access prime time, su Canale5 Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Gerry Scotti diverte 3.080.000 affezionati pari al 17.8% di share (Striscia tra poco: 14.3% - 2.405.000). Quanto all’approfondimento, Luciano Ghelfi su Rai2 con Tg2 Post sigla il 4.6% pari a 806.000 spettatori; Peter Gomez e Paolo Rossi con Un alieno in patria su Rai3 raccoglie 774.000 teste pari al 4.5% (Gli alieni siamo noi: 815.000 - 4.7%); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 4.6% pari a una media di 784.000 nella prima parte e il 4.2% pari a 740.000 nella seconda. Al mattino, per quanto riguarda la copertura dei funerali di Papa Francesco: Il Tg1 ha conquistato - dalle 8.22 alle 13.30 - il 43.4% di share pari a una media di 4.576.000 spettatori; su Canale5 lo speciale Tg5 - dalle 8.49 alle 12.59 - ha siglato una media di 1.823.000 teste pari al 17.7%; lo Speciale Tg2 - Addio a Papa Francesco ha segnato l'1.0% pari a 108.000 individui all'ascolto; lo speciale Tg3 - dalle 12.00 alle 13.59 - ha ottenuto il 2.1% pari a 308.000 spettatori; Lo speciale TgLa7 - Funerale di Papa Francesco ha invece ottenuto il 5.9% con una media di 692.000 spettatori sintonizzati.