Carl Brave presenta "Notti brave amarcord". "E' il mio ritorno alle origini"

"Con questo disco torno alle origini. Il titolo Notti brave Amarcord? Sono i miei ricordi, c'è tanta Roma. Un inno per la mia squadra? Lascio a Venditti. Lo sport? Ha sempre fatto parte della mia vita e i suoi valori me li porto anche nella musica". Carl Brave, il cantautore da 40 dischi platino e 16 d'oro, ex giocatore di basket con l'accento trasteverino, dall'alto del suo oltre 1 metro e 90 di altezza, parla del suo nuovo progetto. Originale nel suo essere, abbigliamento compreso, tagliente nelle rime, con testi che fotografano bene la realtà quotidiana, dolce, irriverente e divertente insieme, Carl Brave lo potremmo definire alla fine un po' bohemien, o crepuscolare. Ma è uno di quelli che poi ti entra in testa e canti proprio perché ti arriva diretto con i suoi dilemmi e ti fa anche ridere e sorridere. E alla fine, possiamo dire che la sua produzione è una boccata fresca di originalità nel panorama musicale italiano a disposizione dei più giovani che lo seguono ormai da diversi anni. Boccata fresca buona anche per gli adulti che lo guardano con simpatia e che hanno imparato a conoscerlo grazie anche alle importanti collaborazioni con artisti come Max Gazzè, Elisa, Noemi.

Carl Brave torna con un album dal titolo "Notti brave Amarcord", disco di ricordi dove il cantante guarda al rap e alle sonorità delle origini. E' un album che affonda le mani nel passato per riscrivere il presente, che prende tempo per raccontare quello che siamo troppo abituati a lasciar correre. "Torno alle origini - dice - perché cercavo qualcosa di sincero, ingenuo. Tutto guarda al passato, ci sono tanti contributi di amici. E' un disco che parla di me. Si chiama Notti Brave Amarcord proprio perché sono i miei ricordi". Sul piano stilistico, le origini rap dell'artista si mescolano e convivono con le sfumature melodiche che da sempre sono il suo marchio di fabbrica. Le rime tornano più taglienti, i versi più diretti ma sempre incastonati in quel mood unico e riconoscibile che fonde urban, cantautorato e pop in modo del tutto personale.