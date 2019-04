Da Ostia antica al Circo Massimo. Cantano le stelle di Rock in Roma

Rock in Roma si fa in quattro. Per la sua undicesima edizione il Festival della Capitale, al via dal 23 giugno, sarà diffuso su tutto il tessuto urbano per una fruizione della cultura musicale il più ampia possibile. A fare da sfondo ai concerti degli artisti alcune tra le più belle location della Città Eterna.

La venue storica dell’Ippodromo delle Capannelle si dividerà in due con il Red Stage e il Black Stage e ospiterà Anathema; Calcutta; Capo Plaza; Franco126; Gemitaiz; The Zen Circus; J-Ax + Articolo 31; Haken; Bad Bunny; Salmo; Carl Brave; Ozuna; Subsonica; Ketama126 + Speranza + Massimo Pericolo; Ex Otago + Viito; The Blaze; Luchè; Animals as Leaders.

Al Teatro romano di Ostia Antica, nell’ambito dell’«Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno», approderanno Kraftwerk; Negrita; Neurosis + Yob; Marlene Kuntz; Loredana Bertè.

Nella prestigiosa cornice della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica sarà la volta invece di: Thirty Seconds To Mars; Skunk Anansie + special guest; Ben Harper & The Innocent Criminals; Nick Mason’s Saucerful of Secrets.

La grande chiusura della rassegna si terrà infine al Circo Massimo con l’atteso concerto dei Thegiornalisti, lanciato dall’hashtag #Lovealmassimo, in calendario il prossimo 7 settembre.

Il festival conferma quindi la sua vocazione di kermesse che trova il suo successo nel saper creare l’equilibrio perfetto tra le rockstar e le tendenze emergenti della musica italiana e internazionale. La scelta di non concentrare tutto l’evento in unico luogo è stata fortemente voluta dagli organizzatori per valorizzare e animare alcuni tra i siti archeologici più suggestivi d’Italia, dove il pubblico della musica sarà protagonista, nel rispetto della storia millenaria dei luoghi. Proprio per questa sua attitudine «green», nelle location dei concerti di Rock in Roma saranno predisposte pure delle isole ecologiche per la raccolta differenziata.