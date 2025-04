Ascolti tv, lo speciale di Porta a Porta primeggia nel ricordo di Papa Francesco. Boom Tg1

Marco Zonetti 22 aprile 2025 a

La giornata televisiva di lunedì 21 aprile 2025, segnata dalla morte di Papa Francesco, ha visto la modifica radicale dei palinsesti dei canali generalisti. In prime time su Rai1 lo speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa, e realizzato in collaborazione con il Tg1, ha totalizzato il 16.2% di share pari a una media di 2476.000 spettatori, programma più visto della serata. Su Rai2, il documentario di Francesco Rosi dedicato al Santo Padre, In viaggio, ha invece attirato una media di 315.000 individui all'ascolto pari all'1.9% di share. Su Rai3, il documentario a cura di Rai Vaticano, Francesco, venuto quasi dalla fine del mondo, ha informato il 3.5% della platea pari a una media di 569.000 spettatori.

Su Canale5, il film di Daniele Luchetti Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente ha siglato il 10.5% pari a una media di 1.457.000 spettatori. Su Italia1 il film Spider-Man 3 ha segnato 925.000 appassionati pari al 6.6% mentre su Rete4 lo Speciale Papa Francesco ha siglato il 3.8% pari a 491.000 teste.

Su La7, La Torre di Babele di Corrado Augias, con la replica della puntata del 7 aprile scorso intitolata Senza Dio e senza ideali? che vide ospiti Javier Cercas ed Ezio Mauro, ha segnato il 4.5% pari a una media di 728.000 teste. Su Tv8, l'appuntamento con Alessandro Borghese e i suoi 4 Ristoranti ha ottenuto il 4.7% pari a una media di 596.000 affezionati, mentre sul Nove, l'omaggio Continuare a sperare - In ricordo di Papa Francesco, con la riproposizione delle tre interviste rilasciate da Papa Francesco al programma Che tempo che fa di Fabio Fazio tra il 2022 e il 2025, ha calamitato una media di 349.000 spettatori pari al 2.1% di share.

Anche la fascia di ascolto dell'access prime time ha visto i talk di approfondimento incentrarsi in toto sulla scomparsa del Santo Padre. Su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ha totalizzato il 2.6% pari a una media di 471.000 teste, mentre su Rai3 Il Cavallo e la torre di Marco Damilano ha raccolto il 5.9% pari a una media di 1.059.000 spettatori; a seguire Il nostro Papa ha ottenuto il 4.4% con 792.000 teste. Su La7, Lilli Gruber con Otto e mezzo ha conquistato invece il 9.1% di share pari a una media di 1.666.000 spettatori. Canale5, Italia1 e Rete4 hanno trasmesso in simulcast il documentario di Toni Capuozzo, Papa Francesco - Così normale da essere straordinario, totalizzando rispettivamente il 10.8% pari a 1.966.000, il 3.6% pari a 657.000 e il 3.0% pari a 539.000.

Da segnalare, in fascia mattutina, l'edizione straordinaria del Tg1 di Gian Marco Chiocci, con l'annuncio della scomparsa del Pontefice, che ha conquistato il 34.4% di share pari a una media di 3.505.000 spettatori.