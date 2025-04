Ciao Maschio, Madonia vuota il sacco su Ballando: "Preso di mira". E sul possibile ritorno...

18 aprile 2025 a

È uscito dalla pista di Ballando con le stelle quando i motori dello show erano ancora in piena attività e ha lasciato che la sua allieva Federica Pellegrini venisse guidata da altri perché si sentiva che la sua vita privata era passata in primo piano ed era finita sulla bocca di tutti. Angelo Madonia, professionista della trasmissione di Milly Carlucci, ha vuotato il sacco. Accolto da Nunzia De Girolamo, il coreografo ha riavvolto il nastro e si è raccontato senza filtri: "A Ballando con le Stelle, dopo nove settimane di pieno lavoro e di pieni voti, veniva preso in esame e di mira solo un argomento che riguardava la mia vita privata. E da professionista, in quanto chiamato per fare quel ruolo lì nel programma, era giusto invece mettere in primo piano il talent (Federica Pellegrini, ndr) e il lavoro che stavo facendo per questo talent", ha detto a Ciao Maschio. Il riferimento è alle polemiche sollevate dalla partecipazione alla competizione di Sonia Bruganelli, sua compagna ed ex moglie di Paolo Bonolis.

Lamentando una mancata considerazione per il lavoro svolto con Federica Pellegrini, Madonia ha ammesso: "È vero che abbiamo un ruolo anche nel nostro lavoro che poi si riflette nella società e siamo un po' soggetti, siamo un po' vittime facilmente. Tutto questo fa parte del gioco, passami il termine. Però poi quando si lavora, penso che è giusto dare il giusto valore al lavoro che svolge un professionista". "E se ti richiamassero a ballando, ci torneresti?", ha chiesto De Girolamo. "Io ho già detto diverse volte che, al di là di com'è andata quest'anno, che oggettivamente è stata una sorpresa per tutti, ho già compiuto i miei primi 40 anni, quindi il primo cerchio importante, anche da ballerino, l'ho concluso. Quest'anno, a prescindere da tutto, mi sarei già spostato su altre direzioni, sempre nell'industria della danza, però comunque poi devi cambiare perché si cresce anche per quello", ha risposto il ballerino, chiudendo così alla possibilità di un ritorno sulla pista da ballo più conosciuta d'Italia.