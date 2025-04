Ascolti tv, in vetta Che Dio ci aiuti. Del Debbio-Formigli, chi vince tra i talk

Marco Zonetti 18 aprile 2025 a

Il giovedì sera televisivo ha visto, in prima serata su Rai1, la fiction Che Dio ci aiuti con Francesca Chillemi conquistare una media di 3.615.000 spettatori pari al 20.9% di share, programma più visto in prime time. Su Canale5 il film Come un gatto in tangenziale con Paola Cortellesi e Antonio Albanese ha invece divertito il 10.1% della platea con una media di 1.744.000 individui all'ascolto. Su Rai2, il telefilm Blue Bloods con Tom Selleck ha intrattenuto una media di 570.000 telespettatori pari al 3.4% di share.

Su Rai3 il film L'ombra del giorno con Riccardo Scamarcio segna una media di 561.000 teste pari al 3.2% di share. Su Italia1, il film The King's Man - Le origini con Ralph Fiennes ha richiamato una media di 945.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Rete4 Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio ha attirato 1.165.000 persone pari all'8.2% di share, battendo su La7 Piazza pulita condotto da Corrado Formigli e il suo 6.7% con 951.000 spettatori.

Su Tv8 il ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League con la vittoria per 5-4 del Manchester United contro il Lione ha coinvolto una media di 725.000 teste pari al 4.1% di share. Sul Nove Only Fun - Comico Show con Belén Rodríguez e i PanPers ha invece totalizzato 803.000 spettatori pari al 4.6%.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 27.2% della platea con 5.419.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la notizia, condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti ottiene il 12.0% con 2.378.000 (Striscia tra poco: 11.7% - 2.206.000). Su Rai3, Un posto al sole appassiona il 7.9% della platea pari a 1.595.000 teste.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque minuti ha totalizzato il 22.6% pari a 4.203.000 teste. Su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti sigla il 2.6% pari a 522.000 spettatori. Su Rai3 Marco Damilano con Il cavallo e la torre segna il 5.8% con 1.106.000 individui all'ascolto. Su Rete4 Paolo Del Debbio con 4 di sera raduna il 6.0% nella prima parte con 1.128.000 e il 5.2% con 1.048.000 nella seconda; su La7, Lilli Gruber al timone di Otto e mezzo raggiunge il 9.0% di share pari a 1.798.000 individui all'ascolto.