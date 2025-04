Ascolti tv, Che Dio ci aiuti vince ancora. Vola alto Dritto e rovescio

11 aprile 2025 a

Il giovedì sera televisivo ha visto, in prima serata su Rai1, la fiction Che Dio ci aiuti con Francesca Chillemi conquistare una media di 4.013.000 spettatori pari al 22.6% di share, pressoché stabile rispetto a sette giorni fa, vincendo ancora una volta la serata. Su Canale5 lo show teatrale Amore + Iva di Checco Zalone ha invece divertito il 13.4% della platea con una media di 2.236.000 individui all'ascolto. Su Rai2, il telefilm Blue Bloods con Tom Selleck ha intrattenuto una media di 637.000 telespettatori pari al 3.6% di share. Su Rai3 Geppi Cucciari con l'ultima puntata stagionale del suo programma Splendida cornice segna una media di 1.161.000 fedelissimi pari al 7.1% di share (presentazione: 1.025.000 - 4.9%). Su Italia1, il film Bullet Train con con Brad Pitt e Sandra Bullock ha richiamato una media di 722.000 spettatori pari al 4.3% di share.

Su Rete4 Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio ha attirato 969.000 persone pari al 6.9% di share, mentre su La7 Piazza pulita condotto da Corrado Formigli ha raggiunto un 6.4% con 896.000 spettatori. Su Tv8 l'andata dei quarti di finale diUEFA Europa League con il pareggio per 2-2 fra Lione e Manchester United ha coinvolto una media di 696.000 teste pari al 3.5% di share. Sul Nove Only Fun - Comico Show ha invece totalizzato 651.000 spettatori pari al 3.7%. In access prime time, In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 29.6% della platea con 6.194.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la notizia, condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti ottiene il 12.8% con 2.685.000 (Striscia tra poco: 13.4% - 2.619.000).

Su Rai3, Un posto al sole appassiona il 7.6% della platea pari a 1.598.000 teste. Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque minuti ha totalizzato il 22.4% pari a 4.281.000 teste. Su Rai2 Tg2 Post con Luciano Ghelfi sigla il 2.5% pari a 521.000 spettatori. Su Rai3 Marco Damilano con Il cavallo e la torre segna il 6.2% con 1.225.000 individui all'ascolto. Su Rete4 Paolo Del Debbio con 4 di sera raduna il 5.0% nella prima parte con 990.000 e il 4.6% con 968.000 nella seconda; su La7, Lilli Gruber al timone di Otto e mezzo raggiunge il 9.0% di share pari a 1.861.000 individui all'ascolto.