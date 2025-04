Roma, Cristiano Godano in concerto al Monk

musica

E' disponibile in digitale, cd e vinile “Stammi accanto”, il nuovo album di inediti di Cristiano Godano. «"Stammi accanto" è un disco puro e non cerca colpi a effetto perché è fiducioso nella musica: forse proprio per questo, di questi tempi, potrebbe quasi apparire alieno. Il contesto sociale in cui viviamo è nuovamente sfibrato, estenuato, impaurito, incredulo per tutto quello che sta accadendo, fantasmi della guerra inclusi, e la dignitosa vulnerabilità di "Stammi accanto", nato nel periodo della pandemia, è tornata a sembrarmi plausibile e adeguata. Servono il coraggio della fragilità e della sensibilità, serve non aver paura di riconoscersi deboli e impauriti, serve tenere in vita la speranza dopo aver preso consapevolezza che in sua assenza ci ritroveremmo immobili e irrigiditi nell'angoscia» racconta Cristiano Godano. “Stammi accanto”, con testi e musica di Cristiano Godano, prodotto insieme a Luca Rossi (Ustmamò, ecc.), è composto da otto brani inediti tra cui “Dentro la ferita” con Samuele Bersani.

Il disco verrà presentato live in tour da Cristiano Godano accompagnato dai Guano Padano, la super band composta dal chitarrista Alessandro "Asso" Stefana (Vinicio Capossela, PJ Harvey, Mike Patton, Micah P. Hinson, Calexico), dal bassista e contrabbassista Danilo Gallo (cofondatore del collettivo indipendente El Gallo Rojo Records) e dal batterista Zeno De Rossi (batterista dell’anno Musica Jazz 2011). Ecco le prime date del “Stammi accanto tour” nei club: 8 aprile al Monk di Roma, 12 aprile al The Factory di Verona, 13 aprile al Locomotiv di Bologna, 16 aprile alla Santeria Toscana 31 di Milano e 17 aprile all’Hiroshima Mon Amour di Torino.