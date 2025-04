Ascolti tv, chi vince il duello tra Alberto Angela e Ilary Blasi. Sale Marcuzzi

Marco Zonetti 08 aprile 2025 a

a

a

Gli ascolti del lunedì sera televisivo vedono in prime time su Rai1 la nuova stagione di Ulisse - Il piacere della scoperta con Alberto Angela debuttare, in una puntata dedicata a Vincent Van Gogh, con il 17.4% di share pari a una media di 2.843.000 spettatori. Su Canale5 il nuovo programma The Couple - Una vittoria per due, condotto da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini, ha invece esordito con una media di 2.234.000 individui all'ascolto pari a uno share del 18.6, vincendo la serata in percentuale. Quanto agli altri programmi, su Rai2 Obbligo o verità con Alessia Marcuzzi ha segnato una media di 702.000 telespettatori con uno share del 4.5%, (presentazione: 3.0% - 611.000), in crescita rispetto a sette giorni fa.

La fiction Costanza primeggia su Fazio. Come è finita la sfida Toffanin-Venier

Per l'approfondimento, su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha siglato il 4.3% pari a 660.000 teste (presentazione: 3.4% - 700.000). Su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica ha invece segnato il 5.2% con una media di 711.000 individui all'ascolto. Su Italia1 il film Spider-Man con Tobey Maguire e Kirsten Dunst ha siglato un netto di 1.181.000 telespettatori con uno share del 7.3%. Su La7 il programma La torre di Babele condotto da Corrado Augias ha ottenuto una media di 693.000 spettatori, pari a uno share del 3.7%. Su Tv8 la Gialappa's con il GialappaShow condotto dal Mago Forest - affiancato ieri sera da Federica Pellegrini - ha divertito una media di 662.000 individui all'ascolto con uno share del 4.0%, in calo rispetto alla scorsa settimana. Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha intrattenuto 394.000 teste pari a uno share del 2.1%.

Zona Bianca, intervista al marine Nate Vance cugino del vicepresidente Usa

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino conquista una media di 5.856.000 spettatori pari al 28.5%. Su Canale5 Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Gerry Scotti raccoglie 2.932.000 spettatori pari al 14.3% (Striscia tra poco: 13.4% - 2.612.000). Su Rai3, Un posto al sole coinvolge 1.542.000 irriducibili pari al 7.4% di share. Quanto all'approfondimento, su Rai1 Cinque minuti con Bruno Vespa segna 4.583.000 spettatori (23.6%); su Rai2 Tg2 Post con Luciano Ghelfi sigla 438.000 spettatori con il 2.1%; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano è seguito da 1.199.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ottiene 1.022.000 spettatori pari al 5.2% nella prima parte e 818.000 spettatori pari al 3.9% nella seconda. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber sigla una media di 1.814.000 spettatori (8.8%).