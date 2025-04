Zona Bianca, intervista al marine Nate Vance cugino del vicepresidente Usa

Marco Zonetti 06 aprile 2025 a

a

a

Questa sera, domenica 6 aprile, in prime time su Rete4, nel programma Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi, vedremo un ampio approfondimento sulla riapertura del caso di Garlasco che sta tenendo con il fiato sospeso tutta Italia, visti i nuovi sviluppi nelle indagini, con l'attesa dei risultati dell'incidente probatorio per Andrea Sempio e la richiesta di semilibertà per Alberto Stasi. Nel corso della puntata, nel segmento dedicato ai dazi introdotti dal presidente americano Donald Trump, ci sarà anche un ospite speciale in esclusiva.

Brindisi intervisterà infatti il marine Nate Vance, che ha combattuto in prima linea nella guerra in Ucraina ed è cugino del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Oltre che delle conseguenze dei dazi sull'Europa e in particolare sul nostro Paese, il marine e il conduttore di Zona Bianca commenteranno le azioni dell'amministrazione americana.