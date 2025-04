Ascolti tv, Amici stravince sulle belle di Conti. Bene Ciao Maschio di De Girolamo

Marco Zonetti 06 aprile 2025 a

a

a

Il sabato sera televisivo ha visto, in prima serata su Rai1, il terzo appuntamento con Ne vedremo delle belle condotto da Carlo Conti con Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe, valutate dalla giuria formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. E per quanto riguarda gli ascolti, ieri il programma, con ospiti Nino Frassica e Serena Brancale, ha segnato il 13.0% di share pari a una media di 2.007.000 spettatori, in ulteriore calo rispetto alla settimana scorsa.

Su Canale5, il terzo serale di Amici di Maria De Filippi edizione 2024-2025 con i giovanissimi talenti valutati dai giurati Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio, con l'eliminazione di Luk3 e con ospiti Alessandra Amoroso e i Panpers, ha conquistato invece il 27.9% pari a una media di 3.858.000 individui all’ascolto, stravincendo la serata e in crescita rispetto a sette giorni fa (Amici buonanotte: 29.6% - 1.809.000).

Su Rai2, F.B.I. con Zeeko Zaki, Missy Peregrym e Jeremy Sisto, ha totalizzato il 4.5% e 789.000 spettatori. A seguire, lo spin-off F.B.I. International interpretato da Jesse Lee Soffer, Carter Redwood e Christina Wolfe, ha catalizzato l'attenzione di 669.000 individui pari al 4.1%. Su Rai3, Petrolio con Duilio Giammaria ha informato una media di 572.000 spettatori pari al 3.6% di share.

Il venerdì è di Clerici. Dati record per Quarto Grado con i casi Sula e Campanella

Su Rete4, il film Don Camillo e l'onorevole Peppone con Fernandel e Gino Cervi segna il 6.1% di share pari a una media di 973.000 spettatori, terzo programma più visto in prime time. Su Italia1, il film di animazione Madagascar 3 - Ricercati in Europa ha registrato il 4.2% pari a una media di 701.000 spettatori.

Su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha radunato 963.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Tv8, Alessandro Borghese con 4 Ristoranti ha intrattenuto 310.000 teste pari al 2.3% di share, e sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha conquistato il 3.0% pari a una media di 452.000 spettatori.

In access prime time, Affari tuoi con Stefano De Martino sigla il 30.2% pari a una media di 5.257.000 spettatori, mentre su Canale5 Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Gerry Scotti diverte 2.680.000 affezionati pari al 15.4% di share (Striscia tra poco: 2.525.000 - 15.1%).

Quanto all’approfondimento, su Rai3, Peter Gomez affiancato da Manuela Moreno e Paolo Rossi nel nuovo programma Un alieno in patria sigla il 3.6% pari a una media di 602.000 teste (Gli alieni siamo noi: 2.5% - 450.000); e su Rete4, Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di sera Weekend segnano il 4.6% pari a una media di 772.000 nella prima parte e rasenta il 4.0% pari a 692.000 nella seconda. In tarda serata, ottimo debutto per la nuova stagione di Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo su Rai1, che conquista l'11.5% con una media di 721.000 spettatori.