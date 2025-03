Belen Rodriguez sorprende tutti sui social: la novità convince i fan

Alice Antico 31 marzo 2025 a

Se la primavera è il momento perfetto per apportare cambiamenti e aria di novità, Belen Rodriguez ne è l'incarnazione vivente. La showgirl argentina, infatti, ha sorpreso i suoi fan con un nuovo look fresco e sbarazzino. Belen ha abbandonato la sua iconica chioma lunga per un elegante e sbarazzino long bob, il taglio più in voga della primavera 2025. Un taglio che valorizza i suoi lineamenti con una classica linea ad A, oltre a conferirle un'aria più sofisticata e al tempo stesso fresca.

Belen è felice con i suoi due figli, Santiago e Luna Marì, e trova serenità senza un compagno al suo fianco, forse proprio questo nuovo capitolo della sua vita l'ha spinta verso un look più maturo. Infatti, quando una donna vuole cambiare qualcosa della propria vita, si sa, comincia proprio dai capelli: ecco perché questo cambiamento non è solo estetico per la showgirl, ma il simbolo di un nuovo capitolo della sua vita. Bisogna sottolineare, tuttavia, che i suoi capelli lunghi e castani, a volte arricchiti da schiariture dorate sulle punte, erano diventati un suo marchio di fabbrica, rendendola sexy e conturbante fin dai suoi esordi nella tv italiana. Poi, dopo un periodo di assenza dai riflettori e una lotta silenziosa contro la depressione, come lei stessa ha raccontato a “Domenica In” da Mara Venier, Belen è tornata più forte e consapevole.

Il nuovo taglio corto arriva in parallelo con la sua ricomparsa in TV, prima su Real Time con “Amore alla prova - La crisi del settimo anno,” poi sul Nove con “Only Fans Comico Show”, ma anche con il lancio della sua linea cosmetica “Rebeya”. Aria di forte novità, quindi, per l’argentina, che ha mostrato a nuova versione di sé sui social: “Nuovo taglio, nuovo set. Sempre me stessa”, ha scritto sul suo post, ricevendo una valanga di like e commenti entusiasti.