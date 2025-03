Ascolti tv, De Martino uomo dei record con Affari Tuoi. Boom Le Iene, calo per Fazio

Marco Zonetti 31 marzo 2025 a

a

a

Gli ascolti della domenica televisiva hanno visto su Rai1, in prime time, la nuova fiction Costanza con Miriam Dalmazio, Marco Rossetti e Lorenzo Cervasio debuttare al 23.2% di share pari a una media di 4.028.000 spettatori, vincendo la serata.

Su Canale5 Lo show dei record con Gerry Scotti ha segnato invece il 12.1% pari a una media di 1.864.000 individui all'ascolto.

Su Rai2 il telefilm N.C.I.S ha totalizzato il 3.8% con una media di 751.000 teste, e a seguire il suo spin-off N.C.I.S. Origins il 3.2% con 587.000.

Su Rai3, PresaDiretta con Riccardo Iacona ha siglato una media di 709.000 individui all'ascolto pari al 3.8% di share, preceduto da una presentazione che ha totalizzato il 2.9% pari a 556.000 teste. PresaDiretta Più ha invece segnato il 3.2% pari a 510.000 telespettatori.

Su Rete4, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 4.2% di share con una audience di 597.000 telespettatori.

Su Italia1 la prima puntata stagionale de Le Iene presentano: Inside, con un'inchiesta di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese e un'intervista esclusiva ad Alberto Stasi,conquista il 9.2% di share pari a 1.289.000 individui all'ascolto preceduto da un'anteprima al 4.9% pari a 957.000.

Su La7 il docu-film L'assassinio del banchiere di Dio ha attirato il 2.0% della platea pari a una media di 286.000 teste. Su Tv8, il MotoGP - GP delle Americhe ha calamitato 603.000 appassionati pari al 3.6% di share.

Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio conquista l'8.9% di share pari a una media di 1.688.000 affezionati - preceduto da una presentazione al 6.9% pari a 1.285.000 spettatori - mentre il segmento Che tempo che fa - Il tavolo sigla il 7.9% pari a 934.000 teste (L'importante è finire: 7.7% - 372.000).

In access prime time su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino si è aggiudicato 5.999.000 spettatori pari al 31.1% di share, mentre su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 12.9% della platea pari a 2.490.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra ha conquistato il 4.4% con 813.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.6% con 699.000 nella seconda. Su La7, In altre parole... domenica condotto da Massimo Gramellini ha radunato il 4.2% della platea pari a una media di 803.000 spettatori, mentre sul Nove Che tempo che farà ha siglato il 3.0% pari a 481.000 teste.