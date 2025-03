L'ultima sfida, il film con Rocca e Quattrociocche in cui il calcio è metafora di vita

27 marzo 2025 a

Una storia di sogni infranti e desideri mai realizzati, dove il calcio è qualcosa di più di una metafora di vita, dove le partite si vincono e si perdono, senza mai smettere di mettersi in gioco e rischiare. Nelle sale dal 3 aprile, con Amaranta Frame e Pfa films, dopo la presentazione in anteprima al Bif&st-Bari International Film&Tv Festival, esce "L'ultima sfida", opera prima di Antonio Silvestre con Gilles Rocca, Michela Quattrociocche, Ivan Franek, Giacomo Bottoni, Vincenzo de Michele, Chiara Iezzi e Giulia Cappelletti. Massimo De Core è un calciatore che per tutta la sua carriera ha militato nella stessa squadra diventandone la bandiera e inseguendo il sogno, mai realizzato, di vincere un importante trofeo. Quando la sua squadra raggiunge l’insperata finale della Coppa di Lega, la città esplode di entusiasmo. Proprio in quel momento, però, una banda criminale minaccia il capitano affinché la partita venga truccata e la sua squadra perda.

«Dopo 25 anni sul set ho sentito l'esigenza di fare un passo in avanti nella mia carriera e raccontare una storia che mi appartenesse da regista. Tutto nasce da un monologo di Giacomo Bottoni sulla figura di un papà e un figlio, e dalla mia passione per il calcio, uno sport che coinvolge moltissime persone. Questa storia parla di una truffa e un inganno, ma anche di qualcosa che ci riguarda. Tutti noi abbiamo voluto almeno una volta nella vita finire da campioni», spiega il regista, che ha scelto come protagonista Rocca, con un passato da calciatore. «Con Massimo ho trovato molte similitudini. Mi sono messo nei panni di un campione e mi sono ricordato i sogni che avevo da bambino e quando giocavo. È stato molto bello, ma anche doloroso, dal punto di vista emotivo, mettersi nei panni di un campione, riavvolgendo un po' il nastro della mia vita. Ma questo è un ruolo che non dimenticherò mai, che ha unito l'amore per il calcio e il cinema. Per questo mi sono tatuato sulla gamba la scritta De Core e una tigre», racconta Rocca, interprete di numerose fiction di successo come "Carabinieri" e "Don Matteo", e al cinema di “Tre Tocchi” diretto da Marco Risi.

Nel film Quattrociocche, già protagonista di “Scusa ma ti chiamo amore” e “Scusa ma ti voglio sposare” tratti dai romanzi di Federico Moccia, interpreta la moglie di Massimo, Germana, influencer e procuratrice del marito, «una donna forte, di carattere, in carriera, che sa quello che vuole, ma che tiene molto alla sua famiglia, un valore che mi appartiene - dice l'attrice - Interpretandola ho cercato di mantenere il suo lato umano». “L’ultima sfida” è una produzione MAC Film con Amaranta Frame e PFA Films, realizzata con la partecipazione di Compagnia Leone Cinematografica, Global Thinking Foundation e Fortore Energia, con il contributo Apulia Film Commission e della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura.