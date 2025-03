Ascolti tv, stravince la sfida tra Italia e Germania di Nations League. Fazio sempre sul 10%

Marco Zonetti 24 marzo 2025 a

Gli ascolti della domenica sera televisiva vedono su Rai1, in prime time, i quarti di finale di UEFA Nations League con il pareggio per 3 a 3 fra Germania e Italia conquistare il 34.2% di share pari a una media di 7.107.000 spettatori, vincendo la serata.

Su Canale5 la serie turca Tradimento con Vahide Percin, Ercan Kesal e Mustafa Ugurlu ha segnato invece il 13.2% pari a una media di 2.234.000 individui all'ascolto.

Su Rai2 il film La sostituta con Lina Koudry ha totalizzato il 3.9% con una media di 798.000 teste.

Su Rai3, PresaDiretta con Riccardo Iacona ha siglato una media di 1.254.000 individui all'ascolto pari al 6.2% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa, preceduto da una presentazione che ha totalizzato il 3.4% pari a 707.000 teste. PresaDiretta Più ha invece segnato il 5.6% pari a 866.000 telespettatori.

Su Rete4, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 3.9% di share con un'audience di 566.000 telespettatori.

Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni conquista il 9.6% di share pari a 1.331.000 individui all'ascolto preceduto da una presentazione al 5.3% pari a 1.152.000.

Su La7 il film Vajont - La diga del disonore ha attirato il 2.4% della platea pari a una media di 441.000 teste. Su Tv8, il film Sliding Doors con Gwyneth Paltrow ha calamitato una media di 250.000 appassionati pari all'1.3% di share.

Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio conquista il 9.6% di share pari a una media di 2.015.000 affezionati - preceduto da una presentazione al 6.9% pari a 1.416.000 spettatori - mentre il segmento Che tempo che fa - Il tavolo sigla il 9.2% pari a 996.000 teste (L'importante è finire: 8.7% - 347.000).

In access prime time, su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 12.7% della platea pari a 2.724.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra ha conquistato il 4.4% con 902.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.6% con 771.000 nella seconda. Su La7, In altre parole... domenica condotto da Massimo Gramellini ha radunato il 3.2% della platea pari a una media di 678.000 spettatori, mentre sul Nove Che tempo che farà ha siglato il 4.1% pari a 732.000 teste.