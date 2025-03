Ascolti tv, Clerici vince e The Voice Senior cresce ancora. Certezza Quarto Grado

Marco Zonetti 22 marzo 2025 a





Il venerdì sera televisivo ha visto, in prime time su Rai1, la quinta puntata della nuova stagione di The Voice Senior con Antonella Clerici, affiancata dai giudici Gigi D'Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino, conquistare una media di 3.770.000 spettatori pari al 24.0% di share, in crescita rispetto alla settimana scorsa e vincendo di nuovo la serata.

Su Canale5 la fiction Le onde del passato con Anna Valle e Giorgio Marchesi ha siglato invece una media di 2.167.000 individui all'ascolto pari al 13.2%.

Su Rai2, il film Dicono di te con Max Giusti e Paolo Calabresi raggiunge il 3.0% di share pari a una media di 526.000 spettatori.

Su Rai3 il debutto della nuova stagione di Newsroom condotto da Monica Maggioni ha siglato una media di 433.000 spettatori pari al 2.4% di share (presentazione: 517.000 - 2.6%).

Su Rete4, Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato una media di 1.317.000 spettatori pari al 9.5% salendo ancora una volta sul podio della classifica dei programmi più visti.

Su Italia1, il film d'azione Aftermath - In trappola con Dylan Sprouse e Mason Gooding ha ottenuto il 6.5% di share pari a 1.136.000 teste.

Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi conquista il 7.3% pari a una media di 940.000 spettatori. Su Tv8 Masterchef Italia, con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ha coinvolto il 3.0% della platea pari a 348.000 individui all'ascolto.

Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza spalleggiato da Andrea Zalone ha divertito una media di 1.078.000 teste con il 6.0% di share.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato il 28.0% con 5.670.000 affezionati, mentre su Canale5 Striscia la notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia ha conquistato il 13.2% con 2.679.000 (Striscia tra poco: 13.1% - 2.575.000). Su Rai3, Un posto al sole intrattiene il 7.7% pari a 1.563.000 irriducibili.

Quanto all'approfondimento: su Rai1 Bruno Vespa con i suoi Cinque minuti raggiunge il 22.6% pari a 4.363.000 individui all'ascolto; su Rai2 Luciano Ghelfi con Tg2 Post totalizza il 2.1% pari a 434.000. Il cavallo e la torre con Marco Damilano su Rai3 raduna il 6.3% pari a 1.259.000, mentre, su Rete4, Paolo Del Debbio con 4 di sera sigla il 4.9% pari a 971.000 nella prima parte e il 4.6% con 934.000 nella seconda. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber raggiunge invece uno share dell'8.7% con una media di 1.780.000 telespettatori.