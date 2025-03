Francesca Fagnani lancia lo spin off di Belve: di cosa si occuperà

Marco Zonetti 17 marzo 2025 a

a

a

Belve, il talk di successo condotto da Francesca Fagnani su Rai2, raddoppia. La notizia giunge dalla stessa ideatrice e conduttrice che, invitata alla RCS Academy dalla firma del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, ha rivelato la partenza di uno spin-off di Belve, declinato in chiave cronaca nera, che andrebbe così ad aggiungersi ai tanti programmi analoghi, come Quarto Grado o Ore14, e sulla scia di Storie maledette di Francesca Leosini. Fagnani svela che, per ora, «Belve Crime» prevederà una sola puntata di prova, e l'idea è quella di far sedere sull'emblematico sgabello il colpevole di un reato o «chi, in un modo o nell'altro sulla scena del delitto c'era».

Jovanotti: "Quel consiglio poi l'ho seguito". L'aneddoto su Berlusconi

Una sorta di «viaggio dentro la mentre di chi sbaglia, di chi ha attraversato il male e lo ha inferto al prossimo». Il pilot di Belve Crime andrà in onda su Rai2, dopo le cinque prossime puntate già annunciate di Belve (quella del 13 maggio non sarà trasmessa per lasciare spazio all'Eurovision). Ma come sarà accolto il nuovo programma di Francesca dai colleghi che, in Rai, da anni si occupano di cronaca nera? Questo è il vero enigma...