Belve, Jovanotti: "Quel consiglio poi l'ho seguito". L'aneddoto su Berlusconi

È tutto pronto per il gran finale e Jovanotti, ospite d'eccezione dell'ultima puntata di Belve, non sta nella pelle. Ne sono prova i contenuti social che il cantante stesso ha lanciato su Instagram nelle ultime ore. Affidandosi alla sapiente e acuta guida di Francesca Fagnani, il rapper ha concesso un'intervista intensa e divertente in cui, tra sorrisi e commozione, si è raccontato come forse mai aveva fatto prima. Un ritratto inedito e originale dell'uomo e dell'artista. Le critiche più che smontarlo, lo "caricavano". Le insistenti voci di un passato flirt con Valeria Marini, invece, non vanno né confermate né smentite in diretta tv: "Sono un uomo elegante non si parla di queste cose qua in pubblico. Non dovrebbe farlo neanche lei…", ha detto.

Nel corso della chiacchierata con la conduttrice, Jovanotti ha parlato a cuore aperto della depressione di sua madre: "Sono riuscito a farla contenta, anche a ridere. Lei era molto orgogliosa di questo figlio che aveva successo", ha confessato, ammettendo però di notare "in lei delle tristezze". Fagnani ha allora chiesto al suo ospite un ricordo commovente della madre. "Quando è morto mio fratello a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali, quindi lei non è riuscita a piangere e per il resto della vita ha dovuto usare un collirio perché non riusciva più a produrre lacrime. Perché probabilmente sarebbero state troppe", ha detto il rapper.

Nell'intervista non sono mancati aneddoti squisitamente spiritosi. "A inizio della sua carriera Berlusconi le propose di condurre la Tv dei ragazzi al posto di Bonolis. Vi siete incontrati e poi siete andati a vedere il Milan", ha ricordato Fagnani. "Sì, con l’elicottero da Arcore - ha confermato Jovanotti -. Lui ha sfoderato tutto il suo repertorio. Poi mi disse: dobbiamo fare la pipì insieme sennò il Milan perde! Così io e Berlusconi abbiamo fatto la pipì vicini, uno accanto all’altro". "È stato un bel momento?", ha scherzato la giornalista. "Bellissimo, memorabile. Però mi disse anche leggi, leggi libri, leggi tutto. E io quel consiglio poi l’ho seguito", ha aggiunto.