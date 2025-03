Ascolti tv, primeggia ‘Lo show dei record' di Gerry Scotti. Rai2 e Rai3 battono Rai1

Marco Zonetti 06 marzo 2025 a

Il mercoledì sera televisivo vede su Rai1 il film in prima visione The Fabelmans di Steven Spielberg, con Michelle Williams e Paul Dano, conquistare l'8.5% con una media di 1.359.000 telespettatori.

Su Canale5 la nuova stagione de Lo show dei record con Gerry Scotti debutta invece con il 14.9% di share pari a una media di 2.123.000 spettatori.

Su Rai2, la serie Rocco Schiavone con Marco Giallini segna una media di 1.746.000 spettatori pari al 9.7% di share.

Su Rai3, Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli conquista l'11.7% di share pari a una media di 1.895.000 telespettatori (presentazione: 5.1% - 1.101.000).

Su Italia1 il film Geostorm con Gerard Butler intrattiene una media di 1.073.000 spettatori pari al 6.0% di share.

Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano sigla invece una media di 787.000 teste pari al 5.7% di share.

Su La7, Una giornata particolare con Aldo Cazzullo dedicata agli ultimi giorni di Pompei appassiona il 5.2% della platea pari a una media di 920.000 spettatori.

Su Tv8 gli ottavi di Champions League - che hanno visto il Paris Saint Germain soccombere per 1 a 0 contro il Liverpool - hanno tenuto inchiodate allo schermo 1.307.000 teste pari al 6.6% di share. Sul Nove, il film Ex - Amici come prima! con Enrico Brignano e Teresa Mannino sigla il 2.1% di share con 368.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 25.7% della platea con 5.482.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la notizia segna il 14.3% con 3.049.000 (Striscia tra poco: 14.4% - 2.813.000). Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.5% con 1.606.000 irriducibili.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque minuti ha totalizzato il 24.3% pari a 4.638.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 6.2% con 1.248.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 il 5.5% con 1.105.000 nella prima parte e il 4.3% pari a 934.000 nella seconda.

Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 ha segnato il 2.9% con 628.000 spettatori. Su La7 Lilli Gruber con Otto e mezzo ha conquistato l'8.2% pari a 1.736.000 persone sintonizzate.