Simona Ventura pronta al grande ritorno? "Clamorosa novità": dove potremmo vederla

Francesco Fredella 04 marzo 2025 a

A volte ritornano. E se si parla dell'Isola dei famosi, ai nastri di partenza dopo il lunghissimo Grande Fratello, allora c'è già odore di scoop. Andiamo per gradi: il ritorno di cui si vocifera è di Simona Ventura, la conduttrice storica dell'Isola (ai tempi di Rai). Ora è impegnata con "Citofonare Rai Due", il programma in onda ogni weekend. Ma, a quanto pare, la Ventura ha lasciato "Arcobaleno Tre" di Lucio Presta (anche se i rapporti sono rimasti buoni) ed è approdata alla ITC2000 di Beppe Caschetto. Quindi, secondo rumors, questo passaggio potrebbe aver aperto le porte alla Ventura per un nuovo impegno televisivo.

La spifferata arriva da TvBlog. Che scrive: “Secondo quanto apprendiamo ci potrebbe essere una clamorosa novità proprio per quel che riguarda il parco opinionisti de L’isola dei famosi 2025. Sarebbe allo studio il clamoroso ritorno di colei che ha creato e portato al successo questo reality show nell’ormai lontano settembre 2003, un ritorno però nelle vesti di unica opinionista. In questo senso ora tutto è nelle mani di quel geniaccio che risponde al nome di Beppe Caschetto, che starebbe discutendo anche il contratto per l’Isola dei famosi di Veronica Gentili".

E ancora: "Certo a questo punto, visto il probabile coinvolgimento di Super Simo nella nuova edizione del popolare reality show, sarebbe ancora più suggestivo il suo ritorno in questo programma nelle vesti di conduttrice con uno scambio di ruoli con la Gentili, che forse ci guadagnerebbe pure. Ruolo che lei ha avuto fin dall’inizio di questa trasmissione, portandola al successo. Ma si dice che Mediaset prema per una soluzione interna per la conduzione, quindi Veronica Gentili resta in questo senso in pole position".