Amici, rivoluzione in giuria: quali sono i nuovi big in arrivo

Francesco Fredella 26 febbraio 2025

Il conto alla rovescia è iniziato. Amici 24 entra nel vivo e sta per arrivare il Serale, molto atteso. Non sappiamo ancora la data d'inizio ma il toto nomi legato ai big che faranno parte è già partito. Secondo Nuovo Tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ci sarà un grande cambiamento con il rinnovamento della giuria.

Le ultime notizie pubblicate sul giornale parlano di un'inversione di rotta. Insomma, addio a Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi. In studio, al Serale, come giurati arrivano, secondo Nuovo Tv, Amadeus, Cristian De Sica ed Eleonora Abbagnato. Ma secondo le ultime indiscrezioni si era parlato anche di Ilary Blasi, rebus per adesso.