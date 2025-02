Sanremo, Mentana: "Attenti a quei due". Chi potrebbe ribaltare tutto

Alice Antico 13 febbraio 2025 a

Tra i tanti che si divertono a fare pronostici sul papabile vincitore di questo Sanremo 2025 c'è anche Enrico Mentana, direttore del Tg La7, che ha deciso di condividere il suo punto di vista sul suo profilo Ig, destando non poco interesse nei fan. “Sì, certo, Giorgia è la favorita, e canta meglio di tutti”, scrive il direttore, elogiando le straordinarie doti vocali della cantante. Non risparmia complimenti neanche a Simone Cristicchi, sottolineando che “ha il testo più forte e poetico”, mentre su Fedez si limita a una battuta lapidaria ma incisiva: “E Fedez è Fedez”. Tuttavia, il giornalista continua la sua analisi e invita a non sottovalutare due giovani artisti che potrebbero ribaltare le previsioni. “Starei attento a quei due”, dice riferendosi a Olly e Lucio Corsi.

Due artisti giovani ma di grande calibro e dal grande potenziale, che potrebbero giocarsi una carta vincente durante la serata delle cover, dice Mentana. “Non mi sorprenderei se per entrambi il decollo avvenisse nella serata delle cover”- e in effetti le loro scelte sembrano promettere scintille: Olly reinterpreterà il celebre brano di Fabrizio De André “Il pescatore”, accompagnato dal musicista Goran Bregovic, mentre Corsi porterà sul palco un’inedita versione di “Volare” di Domenico Modugno in compagnia di Topo Gigio. Chissà se l’idea di Mentana si rivelerà vincente in un Festival dove spesso l’imprevedibilità regna sovrana.