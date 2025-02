Sanremo 2025, Miriam Leone incanta, Katia Follesa punge Amadeus: "Non simpatico come..."

13 febbraio 2025 a

Parte la terza serata del Festival di Sanremo ed è subito gag per Katia Follesa, una delle tre co-conduttrici di oggi. La comica si è presentata con il bob da neve, minacciando di usarlo per scendere le temute scale dell’Ariston. Carlo Conti è stato al gioco ed è salito a prenderla. Indossando un vestito nero con la scollatura a cuore, la compagna d'avventura del direttore artistico ha usato l'arma dell'ironia: "Volevo salutare tutte le donne che come me vogliono raggiungere degli obiettivi. Non canterò, non ballerò e soprattutto non devolverò il mio cachet in beneficenza", ha detto usando l'arma dell'ironia. Non è mancata una frecciatina ad Amadeus, ora al Nove: "Lui non era così simpatico", ha scandito la comica.

Mozzafiato Miriam Leone, che, dopo essere entrata in scena con un abito nero a sirena tempestato di grandi perle, ha rivolto il pensiero al suo bambino: "Il mio bimbo ora sta dormendo. Lo saluto per quando sarà grande e vedrà la mamma in questo momento", ha detto l’attrice, diventata mamma da poco, prima di asciugarsi gli occhi con le mani. Carlo Conti ha invece ricordato di averla "incoronata Miss Italia nel 2008". Ovazione del teatro Ariston, invece, per Brunori Sas, che ha eseguito alla perfezione "L’albero delle noci", il brano con cui partecipa alla competizione.