Sanremo 2025, il caso Roccaraso arriva pure al Festival. Cattelan scodella “Montagne bianche”

Roccaraso approda al 75esimo Festival di Sanremo, nella seconda serata. Ci ha pensato Alessandro Cattelan, nel notturno «Dopofestival», a portare ancora una volta, in tv, quel che è diventato un caso ormai internazionale. E cioè l’assalto di visitatori nel comune in provincia de L’Aquila nel weekend del 18 e 19 gennaio scorsi, quando tra le montagne d’Abruzzo sono giunti, inattesi, 260 autobus dalla Campania, che hanno scaricato circa 10.000 turisti, con il blocco della viabilità.

Cattelan ad un certo punto della sua trasmissione, dice: «Ora una notizia di attualità che ha tenuto banco negli ultimi tempi... Riguarda la scoperta di una nuova località turistica, Roccaraso, quest’anno invasa...» Poi, chiedendo il permesso a Marcella Bella, tira fuori dal cilindro una canzone che trasforma «Montagne verdi» in «Montagne bianche». Ecco il testo della canzone: «Mi ricordo montagne bianche, ma il Trentino è così distante che da Napoli ci vuole un giorno, mille euro andata e ritorno, poi un giorno TikTok di Rita ha dato un senso alla mia vita, io che ho visto sempre e solo il mare finalmente potrò sciare. Cento pullman sulla statale non c’è posto per parcheggiare, e la neve ormai si è sciolta, torneremo un’altra volta. A Roccaraso ogni fine settimana andrò... Per un panino tre ore in fila resterò e lo slittino perderò... Io lalà io lalà io lalà Roccaraso... Tenera, piccola, devastata così».