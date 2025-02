Fedez, "l'ho vissuto sulla mia pelle": la lettera di Diaco e quell'emozione a inizio puntata

13 febbraio 2025 a

Contro ogni pronostico, Fedez è finito ieri sera nella cinquina dei preferiti della seconda serata del Festival di Sanremo. E sui social, dove più si riesce a tastare il polso degli ascoltatori, gli utenti si sono schierati dalla sua parte, sottolineando che il pezzo portato in gara dal rapper funziona e commuove. Una canzone, che parla della depressione che ha ingiottito la sua anima, che è finita anche sotto la lente di ingrandimento di Pierluigi Diaco. "Ciao Federico, mai avrei pensato di aprire BellaMa’ mandando in onda una tua canzone": così ha esordito il conduttore della fortunata trasmissione che va in onda il pomeriggio su Rai2. "Oggi ho deciso di dedicarti la copertina di BellaMa’ mandando in onda per intero la tua canzone con la speranza che il tuo grido di dolore possa far capire, a chi sta vivendo il tuo stesso disagio interiore, quanto sia indispensabile imparare a maturare relazioni umane autentiche e non filtrate da quel surrogato dell’esistenza che sono i social", ha spiegato.

Diaco ha mandato il onda l'esibizione del rapper e poi ha aperto un confronto in studio sul testo della canzone. "Non ho alcuna riserva nei confronti della tua persona anche perché non ti conosco - ha continuato - e non ci siamo mai parlati. Non mi piace il personaggio che ti sei costruito negli anni, non mi è mai piaciuta la fiera della vanità digitale che hai messo su con diabolica maestria e non amo le persone che preferiscono sentirsi un profilo invece che degli esseri umani. Non amo i sentimenti svenduti sui social. Però, un giornalista e un conduttore che lavora per il servizio pubblico, non può mai far prevalere il suo giudizio personale per il rispetto che si deve al pubblico". Quindi la confessione: "Parli, con sincerità, di una condizione che ho vissuto sulla mia pelle e so quindi cosa significa tentare di imparare a guardare il mondo con occhi nuovi quando il buio si insinua prepotente dentro di te. Quindi buona vita Federico e buon ascolto ai telespettatori”, ha scandito il conduttore.