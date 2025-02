Sanremo, già due artisti infortunati. Il medico dell'Ariston: perché sono caduti

11 febbraio 2025 a

a

a

Sono già due gli infortunati del Festival di Sanremo e i più curiosi, giustamente, si domandano se ci siano dei motivi validi e se queste vicende possano avere una causa comune. Prima Francesca Michielin, che postando le foto che la ritraggono con il tutore ha fatto intendere di essere caduta dalle scale dell'Ariston, e poi Kekko dei Modà (all'anagrafe Francesco Silvestre), che invece pare si sia fatto male a una costola per un incidente avvenuto dietro le quinte. Se sui social gli utenti hanno avanzato le ipotesi più diverse e usato un pizzico di ironia, a gettare acqua sul fuoco è stato Giancarlo Abregal, il medico della competizione canora. "Si è trattato di due infortuni ravvicinati che possono capitare, la notizia è che sono avvenuti entrambi all’interno del teatro Ariston e in occasione del festival di Sanremo, ma sono cose di ordinaria amministrazione che non hanno destato alcuna preoccupazione: le scale del teatro sono iper sicure", ha assicurato all’Adnkronos.

"Ho dimenticato...": la verità di Fedez sugli occhi. Il mea culpa sulle confessioni a Corona

Le scale del teatro "non sono pericolose - ha rassicurato- Anzi, sono sicurissime. Vengono messe a norma regolarmente per tutto ciò che è la protezione dal rischio". E sugli incidenti capitati agli artisti, ha aggiunto: "Il motivo dello scivolone di Francesca Michielin è dovuto all’altezza dei tacchi, mal gestibili in una situazione di discesa dalle scale. Mentre sul secondo (quello accaduto a Silvestre, ndr) non siamo stati attivati, è scivolato dalle scale posteriori e l’evento non ha richiesto il nostro soccorso". L’assetto di protezione sanitaria del Festival "è garantito da un insieme di medici e infermieri che garantiscono primo soccorso al di fuori del teatro e all’interno, si tratta di circa 1.000 unità che si susseguono con i turni a partire dal 23 gennaio - ha riferito il medico-. Durante le dirette il numero degli operatori aumenta a circa 1.200".