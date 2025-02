Ascolti tv, la Coppa Italia vince ma Rai1 tiene. Colpo Sciarelli

Marco Zonetti 06 febbraio 2025 a

a

a

Il mercoledì sera televisivo vede in prime time su Rai1 il film Sposa in rosso (2022) , con Sarah Felberbaum, Roberta Giarrusso e Eduardo Noriega, totalizzare il 15.9% di share pari a una media di 2.725.000 spettatori. Su Canale5, i quarti di finale di Coppa Italia - che hanno visto il Milan battere la Roma 3 a 1 - hanno invece ottenuto uno share medio del 22.5% pari a 4.508.000 teste, vincendo la serata. Su Rai2, la serie Ritorno in paradiso con Anna Samson - spin-off di Delitti in Paradiso - ha siglato una media di 679.000 spettatori pari al 3.4% di share.

Su Rai3, Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli ha conquistato l'11.1% di share pari a una media di 1.821.000 telespettatori (Presentazione: 5.5% - 1.190.000), terzo programma più visto in prime time.

Su Italia1 il film catastrofico The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo (2004) di Roland Emmerich con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal ed Emmy Rossum, ha intrattenuto una media di 1.215.000 spettatori pari al 7.0% di share. Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano segna invece una media di 834.000 teste pari al 6.0% di share.

Su La7, Una giornata particolare con Aldo Cazzullo - dedicata alla scoperta dell'America -ha appassionato il 5.8% della platea pari a una media di 1.044.000 spettatori. Su Tv8 il film Un amore a 5 stelle (2002) con Ralph Fiennes e Jennifer Lopez ha tenuto inchiodate allo schermo 409.000 teste pari al 2.3% di share. Sul Nove, il documentario Lucio per amico. Ricordando Battisti sigla il 2.2% di share con 402.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 28.9% della platea con 6.278.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la notizia segna il 15.0% con 3.103.000. Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.2% con 1.582.000 irriducibili.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque minuti ha totalizzato il 25.9% pari a 5.354.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 6.2% con 1.297.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 il 4.9% con 1.025.000 nella prima parte e il 4.6% pari a 1.002.000 nella seconda. Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 ha segnato il 2.5% con 535.000 spettatori. Su La7 Lilli Gruber con Otto e mezzo ha conquistato l'8.8% pari a 1.917.000 persone sintonizzate.