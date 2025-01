Patti Smith crolla sul palco. Poi rientra in sedia a rotelle: cosa è successo

30 gennaio 2025 a

Paura per Patti Smith. La cantautrice è crollata sul palco durante un’esibizione a San Paolo (in Brasile) e ha messo in allarme tutti i presenti. "Sto bene. Potete sentire che sto bene", ha detto all’Associated Press, aggiungendo che l’intera faccenda è stata "grossolanamente esagerata". Il riferimento è al video che è stato pubblicato sui social e che mostrava Smith sdraiata nel locale dove si stava esibendo. L’artista su Instagram ha poi spiegato di aver avuto delle vertigini post-emicrania. "Sono stata visitata da un medico eccellente e stavo benissimo. Vi prego di non accettare nessun altro resoconto. Con tutti i conflitti del mondo, questo incidente spiegabile non merita così tanta attenzione", ha scritto sulla piattaforma.

Secondo i media locali, Smith è crollata circa 30 minuti dopo l’inizio dell’evento mentre leggeva un testo sui cambiamenti climatici. È caduta sul palco ed è rimasta lì per alcuni minuti prima di ricevere assistenza. "Si sentiva chiaramente stordita. Ha iniziato a muoversi all’indietro ed è caduta. Penso che abbia cercato di sostenersi al microfono o al leggio. E tutto le è caduto addosso. È stata una scena bizzarra", ha raccontato in un’intervista telefonica Micheline Alves, una giornalista seduta in una delle prime file. Alves ha aggiunto che un medico, che si trovava in mezzo al pubblico, è salito sul palco per controllare lo stato di salute Smith.

"Dopo qualche minuto, abbiamo visto che non era incosciente. Si è alzata da sola", ha aggiunto Alves. È stata poi portata nel backstage. In seguito è tornata su una sedia a rotelle e si è scusata con gli spettatori. "Purtroppo mi sono ammalata e il dottore ha detto che non posso finire. Quindi dovremo trovare una soluzione. E mi sento molto male", ha annunciato Smith. Di fronte alla manifestazione di affetto da parte del pubblico, la cantante ha intonato ’Wing’ e ’Because the night’ a cappella. "È stato molto bello perché era molto triste, molto vulnerabile per non essere riuscita a fare lo spettacolo", ha concluso la giornalista.