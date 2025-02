Ascolti tv, Mina Settembre stravince. De Filippi e De Martino volano alto

Marco Zonetti 03 febbraio 2025 a

Il prime time domenicale vede su Rai1 il quarto appuntamento con la terza stagione di Mina Settembre, interpretata da Serena Rossi, conquistare il 24.8% di share per una media di 4.459.000 spettatori. Per la precisione, la fiction ha totalizzato il 24.1% pari a 4.742.000 nel primo episodio e il 25.8% pari a 4.178.000 telespettatori, programma più visto della serata e stabile rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la serie turca Tradimento segna invece il 12.6% pari a una media di 2.155.000 individui all'ascolto. Su Rai2 il telefilm 9-1-1, con Angela Bassett, Connie Britton e Peter Krause, ha raccolto il 2.8% di share pari a 586.000 spettatori e, a seguire, 9-1-1 Lone Star ha segnato il 3.0% con 591.000 appassionati. Su Rai3, Report con Sigfrido Ranucci ha siglato una media di 1.568.000 individui all'ascolto pari all'8.1% di share, preceduto da Report Lab (4.8% - 975.000) e da una presentazione che ha totalizzato il 6.5% pari a 1.349.000 teste. Report Plus ha invece siglato il 6.3% pari 1.024.000 telespettatori.

Su Rete4, Zona bianca condotto da Giuseppe Brindisi ha raccolto il 4.0% di share con un'audience di 596.000 telespettatori. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni conquista l'8.7% di share pari a 1.287.000 individui all'ascolto (4.7% con 983.000 nella presentazione). Su La7 il docu-film I segreti di Kennedy ha attirato l'1.4% della platea pari a 268.000 teste. Su Tv8, il film Il giustiziere della notte (2018) con Bruce Willis e Vincent D'Onofrio ha raggiunto il 2.1% pari a 398.000 spettatori. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio conquista l'8.2% di share pari a una media di 1.658.000 affezionati - preceduto da una presentazione al 6.6% pari a 1.358.000 spettatori - mentre il segmento Che tempo che fa - Il Tavolo sigla il 7.1% pari a 885.000 teste. In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino conquista il 30.3% pari a 6.276.000 spettatori. Su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 12.9% della platea pari a 2.660.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti ha conquistato il 4.3% con 881.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.6% con 742.000 nella seconda.

Su La7, In altre parole... domenica con Massimo Gramellini, Andrea Scanzi e Gustavo Zagrebelsky ha radunato il 4.0% della platea pari a una media di 833.000 spettatori, mentre sul Nove Che tempo che farà ha siglato il 3.2% pari a 601.000 teste. In fascia preserale su Rai1, L'Eredità Weekend condotto da Marco Liorni ha conquistato il 20.8% pari a 3.535.000 spettatori. Avanti un altro! Weekend con Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale5 ha siglato in totale il 17.4% con 2.992.000 affezionati. Al pomeriggio, su Rai1, il salotto di Domenica In con Mara Venier ha raggiunto il 16.6% con 2.286.000 persone nella presentazione, il 19.9% con 2.533.000 nella prima parte, il 19.9% con 2.305.000 nella seconda, e i Saluti di Mara hanno raccolto il 17.1% con 2.060.000 teste. A seguire, Da noi... a ruota libera con Francesca Fialdini ha siglato il 13.4% con una media di 1.797.000 spettatori. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi ha conquistato il 25.4% di share con 3.290.000 spettatori. A seguire, Silvia Toffanin con Verissimo ha ottenuto il 20.4% con 2.357.000 e, nei Giri di Valzer, il 19.6% con 2.523.000 affezionati (i Saluti: 16.4% - 2.359.000).