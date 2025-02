Ascolti tv, il venerdì è di Nek e Guaccero ma Scotti cresce con Io Canto Senior

Marco Zonetti 01 febbraio 2025 a

Gli ascolti di ieri, venerdì 31 gennaio 2025, hanno visto, in prima serata, la quarta puntata di Dalla strada al palco, promosso a partire da questa stagione su Rai1 e condotto da Nek e Bianca Guaccero, conquistare una media di 2.492.000 spettatori pari al 16.2% di share, in ulteriore calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la finale di Io Canto Senior con Gerry Scotti sigla invece una media di 2.159.000 individui all'ascolto pari al 15.9%, in crescita rispetto alla settimana scorsa. Su Rai2, il film Il sesso degli angeli di e con Leonardo Pieraccioni, e con Sabrina Ferilli, raggiunge il 5.5% di share pari a una media di 989.000 spettatori. Su Rai3 il nuovo appuntamento con FarWest condotto da Salvo Sottile ha siglato una media di 581.000 spettatori pari al 3.6% di share (presentazione: 470.000 - 2.4%). Su Rete4, Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato una media di 1.247.000 spettatori pari all'8.7%, terzo programma più visto in prime time in percentuale.

Su Italia1, il film d'azione The Transporter Legacy con Ed Skrein ha ottenuto il 7.0% di share pari a 1.278.000 teste. Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi conquista il 7.2% pari a una media di 1.010.000 spettatori. Su Tv8 Cucine da incubo Italia con Antonino Cannavacciuolo ha coinvolto il 2.5% della platea pari a 415.000 individui all'ascolto, e sul Nove I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza spalleggiato da Andrea Zalone ha divertito una media di 551.000 teste con il 3.0% di share. In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato il 29.0% con 5.842.000 affezionati, mentre su Canale5 Striscia la notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha conquistato il 13.7% con 2.750.000 (Striscia tra poco: 13.7% - 2.704.000). Su Rai3, Un posto al sole trattiene il 7.0% pari a una media di 1.421.000 irriducibili.

Quanto all'approfondimento: su Rai1 Bruno Vespa con i suoi Cinque minuti raggiunge il 25.7% con 5.018.000 individui all'ascolto; su Rai2 Manuela Moreno con Tg2 Post totalizza il 2.5% pari a 511.000. Il cavallo e la torre con Marco Damilano su Rai3 raduna il 5.5% pari a 1.100.000; su Rete4, Paolo Del Debbio con 4 di sera sigla il 5.4% pari a 1.077.000 nella prima parte e il 4.4% con 902.000 nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber raggiunge l'8.2% con 1.667.000 telespettatori.