Tony Effe, la rivincita e il colpaccio: incasso del concerto di Capodanno alla Croce Rossa

Dal pasticcio del Concertone di Capodanno Tony Effe ne è uscito bene. A testa alta. Il Palazzo dello Sport di Roma, lo scorso 31 dicembre, ha vibrato al ritmo della sua musica, in un live organizzato in tempi record dopo la controversa esclusione dell’artista dall'evento al Circo Massimo. Un sold out che ha assunto i contorni di una vera e propria dichiarazione di indipendenza artistica e a cui, stando a quanto apprende l'Adnkronos, segue ora anche una lodevole azione di beneficenza. Pare infatti che il trapper, per spegnere le polemiche e rispondere concretamente alle accuse di misoginia che gli sono state mosse, abbia deciso di devolvere l'incasso del suo concerto alla Croce Rossa di Roma con l'intento di sostenere "progetti educativi per i giovani" e di rendere sempre più accessibile la conoscenza di temi importanti come il contrasto alle dipendenze, la diffusione dei principi del diritto internazionale umanitario e di una cultura della non violenza e di pace e la promozione della donazione del sangue.

L’evento, nato dopo il dietrofront del Campidoglio e il taglio della presenza di Tony Effe dall’evento di Capodanno del Comune di Roma, è stato una vera e propria celebrazione della musica contemporanea e un ringraziamento da parte dell’artista per i suoi fan, che lo hanno sostenuto in un anno decisamente importante per la sua carriera da solista, in cui il suo album "Icon" e la hit estiva con Gaia "Sesso e Samba" hanno scalato e dominato tutte le classifiche streaming. Sul palco del Palaeur, dove solo pochi mesi fa, ad ottobre, aveva infiammato i fan con il sold-out dell’Icon Tour, Tony è stato affiancato da numerosi ospiti speciali, colleghi e amici del mondo della musica che hanno animato la serata con performance dal vivo e un’atmosfera di grande energia. Intanto il trapper si prepara ad un altro grande passo nella sua carriera da solista: a febbraio 2025 calcherà per la prima volta il palco del Festival di Sanremo con il brano "Damme ’na mano" e l'attesa per possibili nuove frizioni con Fedez è già grande.