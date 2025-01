L'anno che verrà "è già nella storia": fuori onda choc, imbarazzo in diretta e social scatenati

01 gennaio 2025 a

"Qualcuno dica a Liorni che quel "teste di ca**o" di Angelo dei ricchi e poveri è già entrato nella storia e non si è offeso nessuno, anzi ha svoltato la serata e pure l'anno!". E ancora: "Padre Liorni, ma non scusarti. Abbiamo già iniziato il 2025 alla grande con quelle “parole sconvenienti”", "Liorni ma chi si è offeso???Angelo dei Ricchi e poveri Presidente subito!". Il clamoroso fuori programma nel corso de L'anno che verrà, il programma con cui Rai1 ha accompagnato gli italiani nella notte di Capodanno, scetena i social. Il conduttore si è scusato per le frasi che tanti telespettatori hanno ascoltato, e che molti attribuiscono ad Angelo Sotgiu, cantante dei Ricchi e Poveri. Il conduttore si è scusato chi si è sentito "disturbato" per le parole "sconvenienti" che sono "scappate" sul palco nella confusione del countdown.

Ma cosa è successo? A pochi secondi dalla mezzanotte mentre Liorni invitava tutti ad abbracciare i propri affetti, un'altra voce ha sovrastato le altre: "Ho il microfono chiuso. Aprite il microfono... teste di c….!'", si sente gridare mentre sul palco di Reggio Calabria si esibiscono i Ricchi e Poveri...