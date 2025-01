Ascolti tv, Liorni o Panicucci? Con chi hanno brindato gli italiani a Capodanno

01 gennaio 2025 a

Gli ascolti tv e i dati Auditel di martedì 31 dicembre 2024 vedono in prime time su Rai1 L'anno che verrà presentato da Marco Liorni da Reggio Calabria conquistare, in calo rispetto a un anno fa, il 36.8% di share pari a una media di 5.383.000 spettatori e, dall'1.01 all'1.36, una media di 2.843.000 teste pari al 33.6% (la Buonanotte andata in onda fino all'1.54, ha segnato 1.911.000 irriducibili pari al 28.3% di share). L'anno scorso, il capodanno Rai condotto da Amadeus aveva invece ottenuto una media di 6.202.000 spettatori pari al 40.1% di share e, dalle 1.00 all'1.38, 3.601.000 teste pari al 40.7%.

Su Canale5, Capodanno in musica 2025 condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi in diretta da Catania ha attirato una media di 3.395.000 persone pari al 25.3% di share - After MIdnight (della durata di 5 minuti): 1.518.000 e il 25.5%. L'anno scorso, il programma conquistò 2.631.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Rai2, il film Gli aristogatti ha intrattenuto una media di 1.105.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Rai3 il film Il piccolo diavolo di e con Roberto Benigni, ha radunato 753.000 teste pari al 4.8% di share . Su Rete4, Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco di Steven Soderbergh con George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon ha conquistato il 2.7% pari a 404.000 spettatori.

Su Italia1 il film Independence Day di Roland Emmerich, con Will Smith, Bill Pullmann e Jeff Goldblum ha totalizzato una media di 510.000 individui all'ascolto con il 3.4%. Su La7, Indovina chi viene a cena con Spencer Tracy, Katharine Hepburn e Sidney Poitier ha raccolto 464.000 spettatori pari al 3.0%; su Tv8 il film Il bacio di mezzanotte ha segnato l'1.2% con una media di 186.000 individui all'ascolto mentre sul Nove lo speciale Maurizio Battista - Risate sotto l'albero ha divertito 220.000 spettatori pari all'1.4% di share.

In access prime time, il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto incollati allo schermo 5.043.000 pari al 32.1% di share su Rai1; 3.004.000 pari al 19.1% su Canale5; 471.000 pari al 3.0% su Rai2; 786.000 pari al 5.0% su Rai3. Su Rete4, 4 di Sera con Roberto Poletti e Francesca Barra ha richiamato il 2.2% della platea pari a 343.000 spettatori nella presentazione e il 2.8% pari a 425.000 nel programma vero e proprio.