Ballando, vincono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Chi altro sale sul podio

A Ballando con le stelle hanno trionfato la bravura e l'amore. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, coppia in pista e nella vita, sono i vincitori dell'edizione 2024 del dancing-show più seguito della tv. Dopo una sfida al cardiopalma con Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca (che, sebbene abbiano fatto squadra solo in un secondo momento, hanno dato prova di forte intesa e determinazione), la conduttrice e il suo maestro hanno alzato la coppa al cielo. "È la prima volta che vinco qualcosa ed è bellissimo", ha detto lei, commossa, subito dopo la premiazione. Terzo posto, invece, per Federica Nargi e Luca Favilla, altro duo di fuoriclasse che in questi mesi ha dimostrato di sapersi adeguare a qualsiasi stile e situazione.

''Sono state tre settimane toste e in particolare l'ultima perché abbiamo dovuto recuperare tutto quello che non avevamo fatto prima insieme'', ha detto Federica Pellegrini nel corso della puntata per raccontare a chi non ha seguito la gara le difficili vicissitudini che hanno dovuto affrontare dopo l'abbandono del suo ex maestro Angelo Madonia. Alla soglia dell'ultimo voto, superata la mezzanotte, La Rocca ha anche detto che questo potrebbe essere il suo ultimo Ballando. Dispiaciuta Selvaggia Lucarelli, da sempre sua sostenitrice. Assente in puntata Guillermo Mariotto. Dopo settimane di farraginose polemiche, lo stilista non si è presentato in studio per un infortunio. "Ci ha mandato un certificato medico, si è rovinato una gamba, compresi i legamenti", ha spiegato Milly Carlucci.