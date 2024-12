Ascolti tv, Ballando con le stelle fa il botto: Milly stravince con Mariotto

Marco Zonetti 15 dicembre 2024 a

a

a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, sabato 14 dicembre 2024, vedono su Rai1, la seconda semifinale di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci - e il ritorno di Guillermo Mariotto dopo ore di estenuanti lungaggini - totalizzare il 29.1% pari a 3.666.000 spettatori, in calo di audience rispetto a due settimane fa. Su Canale5, la replica de Il Volo - Tutti per uno ha raccolto il 14.0% e una media di 1.941.000 spettatori. Su Rai2 il primo episodio del telefilm S.W.A.T. con Shemar Moore, Stephanie Sigman e Alex Russell, intitolato Le fuggitive, ha richiamato 637.000 appassionati pari al 3.6% di share. Il secondo, dal titolo, ha invece raccolto il 3.7% pari a 617.000.

Dov'è Mariotto? Quel posto vuoto nello studio di Ballando...

Su Rai3, Sapiens - Un solo pianeta con il geologo Mario Tozzi ha calamitato il 3.9% della platea pari a 626.000 teste (presentazione: 2.8% - 499.000). Su Rete4 il film Il ragazzo di campagna con Renato Pozzetto ha divertito una media di 819.000 spettatori con una percentuale del 4.9%. Su Italia1, il film di animazione Sonic - Il 2 ha appassionato una media di 786.000 individui all'ascolto equivalente al 4.9% di share. Su La7, In altre parole di Massimo Gramellini conquista il 5.5% di share con una media di 950.000 spettatori, terzo programma più visto in prime time. Su Tv8, Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti ha totalizzato il 2.3% pari a 384.000 appassionati. Sul Nove, il film Il segreto di Natale ha invece segnato una media di 360.000 teste pari al 2.1% di share.

"Mi sono sentito male e ho mancato di rispetto": il mea culpa di Mariotto

Su Rai1, Ballando... tutti in pista ha trattenuto una media di 4.204.000 spettatori pari al 23.6%. Su Canale5 Striscia la Notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si è portato a casa il 15.8% pari a 2.813.000 affezionati (Striscia tra poco: 15.6% - 2.699.000). Sul Nove, Amadeus con Chissà chi è sigla il 2.1% con 355.000 teste nella prima parte e il 3.1% con 553.000 nella seconda. Per l'approfondimento, sempre in access, su Rai Tg2 Post con Luciano Ghelfi ha segnato il 3.0% pari a 543.000 mentre su Rete4, Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di sera Weekend totalizzano il 4.7% con 825.000 teste nella prima parte e il 4.1% con 736.000 nella seconda.