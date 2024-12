Selvaggia Lucarelli a Sanremo? "Fino all'ultimo...", colpo di scena su Rai1

16 dicembre 2024 a

Selvaggia Lucarelli, mai banale e sempre pronta a sorprendere, è tornata a far parlare di sé. Ospite di “Da noi… a ruota libera”, il talk show domenicale di Francesca Fialdini in onda su Rai1, la giornalista ha affrontato temi caldi, dal caso Guillermo Mariotto a una suggestiva – e ironica – apertura su un suo possibile coinvolgimento al Festival di Sanremo 2025.

Difesa a sorpresa di Mariotto: “Bisogna avere delicatezza” - Lucarelli, nota per i suoi giudizi taglienti e senza filtri, ha stupito tutti adottando toni più concilianti nei confronti di Guillermo Mariotto, storico giurato di Ballando con le Stelle finito recentemente al centro delle polemiche. “Non l’ho sempre amato,” ha confessato la giornalista, “anzi, in passato l’avrei preso a ‘palettate’. Nei momenti difficili non ho sentito molta empatia da parte sua”. Eppure, in questa circostanza, Lucarelli ha scelto di spezzare una lancia a suo favore, rivelando un contesto più complesso dietro le recenti uscite di Mariotto. “Sta attraversando un momento di fragilità dovuto a problemi personali che non posso condividere,” ha spiegato, “ma non è questo il momento di giudicarlo. La sua sofferenza è reale, non è una strategia televisiva”. Lucarelli ha poi concluso con una nota di affetto e comprensione: “Gli voglio bene con tutti i suoi difetti e limiti. Certo, è insopportabile a volte, ma bisogna avere delicatezza”.

Sanremo: un possibile debutto all’Ariston? - La vera “bomba” della chiacchierata è arrivata quando Francesca Fialdini ha tirato in ballo il Festival di Sanremo, la kermesse musicale più seguita e discussa d’Italia, che nel 2025 vedrà Carlo Conti al timone come conduttore e direttore artistico. Di fronte alla domanda sulla sua possibile partecipazione, Lucarelli ha mantenuto la suspense con una battuta: “Non voglio dirlo fino alla fine se ci sarò, altrimenti non arriva nessun cantante!” Un’ironia che però ha lasciato spazio a un suggerimento curioso e stuzzicante. “Mi piacerebbe tantissimo avere il cartoncino in mano e annunciare la canzone di Fedez”, ha detto sorridendo, “rompiamo l’Internet! Carlo, pensaci!”. Una battuta che ha immediatamente acceso le fantasie degli spettatori e dei social: cosa accadrebbe se Selvaggia Lucarelli, personaggio divisivo e amatissimo dai media, salisse davvero sul palco dell’Ariston?