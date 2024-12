Ballando con le stelle, Milly non trattiene le lacrime: "Scusatemi". Che succede

22 dicembre 2024 a

Con un'edizione piena di imprevisti e di situazioni scivolose da fronteggiare quasi alle spalle, Milly Carlucci ha incassato l'elogio di Alberto Matano e, in diretta, si è abbandonata all'emozione. "Voglio ringraziare la signora della televisione Milly Carlucci. La magia assoluta di Ballando con le stelle è possibile grazie al suo lavoro, alla sua dedizione e al suo amore. Grazie per questo regalo", ha detto il giornalista in diretta e a pochi minuti dalla fine della trasmissione. Boato e applausi dal pubblico che, entusiasta, ha omaggiato la padrona di casa. "Così mi fai commuovere. Scusatemi", ha ribattuto subito la conduttrice. Poi le lacrime e la tangibile soddisfazione di una professionista che ormai da anni dimostra di pensare solamente al bene dell'intrattenimento di qualità.

Portando le mani al viso e cercando di superare un momento di piccola e giusta debolezza, Milly ha ringraziato Matano e spiegato: "Sono felice di fare questo lavoro, di avere questi maestri appassionati, questi concorrenti disposti a qualsiasi sacrificio pur di dare il massimo". Poi, con la voce rotta, la conduttrice ha continuato: "Per me, che sognavo di fare questo da ragazzina...Ho realizzato il mio sogno. Non c'è cosa più bella al mondo o sacrificio troppo grande". I presenti si sono alzati in piedi e un forte abbraccio virtuale è stato mandato anche da chi era incollato davanti alla tv. "Milly una grande professionista e una grande donna", "Milly incredibile. Anche quest'anno ha saputo dare il meglio": sono alcuni dei commenti apparsi sui social.