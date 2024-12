Ballando, sul caso Mariotto interviene Selvaggia Lucarelli: "Cattiva fede"

09 dicembre 2024 a

Lo stilista e giudice di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto, è finito al centro di un caso delicato, dopo che un video rimbalzato sui social è stato all'origine di un attacco durissimo da parte della parlamentare di FdI, Donatella Campione: "Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto. Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai ’Oggi è un altro giorno' due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto", attacca la senatrice che parla di vere e proprie "molestie" sul lavoro.

Mariotto perde le staffe, la minaccia a Staffelli e il Tapiro va in frantumi

Il fatto è avvenuto durante la "fuga" di Mariotto nel finale della scorsa puntata, quando aveva lasciato lo studio per seguire l’ospite Amanda Lear e non era più rientrato. Alla consegna di un Tapiro d'oro per l'accaduto da parte dell'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli, lo stilista era apparso piuttosto nervoso. E proprio il tg satirico di Canale 5 ha iniziato a tambureggiare sui presunti palpeggiamenti.

