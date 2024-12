Ascolti tv, De Filippi regina del pomeriggio. Poletti e Barra prendono il volo

Marco Zonetti 09 dicembre 2024 a

Gli ascolti e i dati Auditel di domenica 8 dicembre 2024 vedono su Rai1, in prima serata, il secondo appuntamento con la seconda stagione della serie Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso - interpretato da Massimiliano Gallo conquistare il 16.6% di share pari a una media di 2.861.000 spettatori, programma più visto della serata ma in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la nuova serie turca Tradimento ha segnato invece il 14.3% pari a una media di 2.353.000 individui all'ascolto, in crescita rispetto alla settimana scorsa e in avvicinamento a Rai1. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio conquista il 10.1% di share pari a una media di 1.948.000 affezionati, seguito dal segmento Il Tavolo che ha attirato il 9.0% della platea pari a 1.055.000 teste. Su Rai3, Report con Sigfrido Ranucci è ancora una volta leader dell'approfondimento, siglando una media di 1.561.000 individui all'ascolto pari all'8.5% di share, preceduto da Report Lab (4.2% - 815.000) e da una presentazione che ha totalizzato il 5.8% pari a 1.157.000 teste. Report Plus segna invece una media di 1.061.000 teste pari al 7.2%.

Su Rete4, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 4.4% di share con un'audience di 606.000 teste. Su Italia1 Le Iene Show con Veronica Gentili e Max Angioni conquista l'8.8% di share pari a 1.200.000 individui all'ascolto (4.9% con 986.000 teste nella presentazione). Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ideato da Ryan Murphy e Brad Falchuck, e interpretato da Angela Bassett, Connie Britton e Peter Krause, ha conquistato il 3.6% di share con una media di 714.000 appassionati e - a seguire - lo spin-off 9-1-1 Lone Star con Rob Lowe e Liv Tyler si è aggiudicato il 3.5% pari a 655.000. Su Tv8, il film Twilight con Kristin Stewart e Robert Pattinson ha conquistato l'1.6% pari a 269.000 spettatori. Su La7 il film L'uomo della pioggia con Matt Damon e Danny De Vito ha attirato il 2.1% della platea pari a 351.000 appassionati.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino conquista il 26.3% pari a 5.208.000 spettatori. Su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 13.3% della platea pari a 2.632.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti ha conquistato il 4.6% con 898.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 4.2% con 843.000 nella seconda. Su La7, In altre parole... domenica con Massimo Gramellini ha radunato il 2.8% della platea pari a una media di 561.000 spettatori. In fascia preserale su Rai1, L'Eredità condotto da Marco Liorni ha conquistato il 20.3% pari a 3.332.000. Gerry Scotti con Samira Lui alle redini de La ruota della fortuna su Canale5 hanno siglato in totale il 20.6% con 3.429.000 affezionati. Sul Nove, la presentazione di Che tempo che fa ha totalizzato 1.304.000 telespettatori pari al 6.7%, preceduta da Che tempo che farà e i suoi 447.000 pari al 2.5%.

Al pomeriggio, su Rai1, il salotto di Domenica In con Mara Venier ha siglato il 16.4% con 2.224.000 persone nella presentazione, il 17.5% con 2.325.000 nella prima parte, il 15.8% con 1.976.000 nella seconda e, dopo il Tg1 con l'omaggio di Sua Santità (2.155.000 - 17.8%), i Saluti di Mara hanno raccolto il 15.8% pari a 1.902.000 teste. A seguire, Da noi... a ruota libera con Francesca Fialdini ha siglato il 13.6% con una media di 1.870.000 spettatori. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi ha conquistato il 20.3% di share con 2.427.000 spettatori, leader incontrastato di fascia. A seguire, Silvia Toffanin con Verissimo ha siglato il 20.3% con 2.427.000 e, nei Giri di Valzer, il 18.8% con 2.497.000 affezionati (I Saluti: 16.0% - 2.302.000).